Her er smittetrykket høyest i Europa nå

Flere land rapporterer om de høyeste smittetallene på flere uker.

Smittetallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC torsdag viser en økende tendens i flere land, blant annet Danmark, Tyskland og Frankrike.

14-dagers insidensen for Danmark (smittetilfeller per 100.000 innbyggere) ligger nå på 14,4, opp fra 12,6 da ECDC beregnet tallene tirsdag.

Torsdag har smittetallene steget med ytterligere 112 og er det høyeste antall nye tilfeller registrert siden 8. mai, melder Jyllands-Posten.

Bekymringen er særlig stor i Aarhus, der det siden onsdag er meldt om 34 nye smittetilfeller. Borgermester Jacob Bundsgaard i Aarhus kalte torsdag situasjonen der alvorlig. Her har myndighetene identifisert områder som skal overvåkes særlig nøye, blant annet to strender. I tillegg er testingen trappet kraftig opp blant annet med en mobil enhet.

For Tyskland er tallet smittetilfeller per 100.000 innbyggere 11,7 i 14-dagers-perioden, for Frankrike 23,4.

Tyskland har det siste døgnet registrert 1045 nye smittetilfeller. Det er første gang siden 7. mai at dette tallet går over 1000, melder Die Welt.

Mer enn to tredeler av de nye påviste smittetilfellene i Tyskland kommer fra delstatene Nordrheim-Westfalen, Bayern og Berlin.

Alle landene er per i dag inne på grønn liste for norske reiseråd, men det er varslet snarlige endringer, blant annet for Frankrike.

Det norske kriteriet for at det skal gjøres unntak fra karantenepålegg er at smittetall under 20 på 14-dagers insidensen.

Frankrike, Spania og Hellas ser nå en sterk økning i antall smittetilfeller, melder BBC News. Her rapporteres de høyeste antallet nye smittetilfeller på flere uker.

Ukerapporten for uke 31 fra Folkehelseinstituttet viser at mange land i Europa, blant dem Tyskland, Nederland, Irland, Sveits, Frankrike, Polen, Litauen, Hellas og Kypros, rapporterte om en økning på over 25 prosent i antall rapporterte tilfeller i uke 31 sammenlignet med foregående uke.

I Europa var det Romania, Russland og Spania som rapporterte om flest antall tilfeller i forhold til befolkningsstørrelse, ifølge FHI.

Globalt melder Johns Hopkins University om 18.835.986 smittetilfeller og 709.278 døde så langt i pandemien.

