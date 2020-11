Her er smittetrykket økende - byrådet i Oslo holder pressekonferanse

Det er registrert 176 nye koronatilfeller i Oslo siste døgn – 10 flere enn ukesnittet. Blant annet i bydel Grorud øker smittetrykket.

OSLO (Nettavisen): Tallene for nye smittetilfeller per døgn i Oslo har beveget seg ned fra en foreløpig topp siste uke, men smittetrykket er økende i flere av Oslos bydeler, som Alna, Stovner og Grorud.

- Vi ser at det er ulike smittetall i Oslo, og ser høye tall særlig i Groruddalen. Vi må klare å ha enda mer målrettede tiltak, uttaler Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til NRK.

Raymond Johansen bekrefter at kommunen vurderer å innføre innstramminger på skoler i enkelte deler av hovedstaden.

- Det er av de tingene vi nå vurderer, sier byrådslederen.

Torsdag klokka 13.00 har byrådsleder Raymond Johansen varslet pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo. Du kan følge sendingen direkte i videovinduet.

Grorud Bydel Grorud, med 27.000 innbyggere, har nå den høyeste smitteraten med 750,7 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. I denne perioden har Grorud registrert 208 nye smittetilfeller.

Det høyeste antallet nye smittetilfeller er det bydel Alna som har, 281. Her er smitteraten 564,2.

Grorud gikk onsdag forbi bydel Bjerke målt i smitterate. Bjerke har lenge ligget på topp, men ser nå en fallende trend. De siste tallene fra Oslo kommune torsdag viser 691,2 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste to ukene for Bjerke.

Flest i alderen 20 til 29 år

Det er registrert 176 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Snittet den siste uken er 166 smittede per dag. 1

Antall smittede siste døgn er 14 flere enn dagen før. Samme dag i forrige uke ble det registrert 189 smittetilfeller.

De siste 14 dagene er det registrert 2467 nye smittetilfeller i Oslo, viser nye tall fra kommunen.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20 til 29 år som blir smittet, der antallet de siste 14 dagene er 559.

