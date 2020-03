Her er svenskenes koronatiltak: - Ikke aktuelt å stenge skoler nå

Følg pressekonferansen om svenske koronatiltak fra klokka 14.00.

Det er per i dag ikke aktuelt med skolestenging, sier Sveriges sosialminister Ardalan Shekarabi (S) til nyhetsbyrået TT.

Les også: Professor i epidemiologi: - Pandemien kan vare i ett til to år

Han sier videre at dersom det blir aktuelt, må myndighetene ha på plass en ordning som sikrer familienes økonomiske trygghet, skriver Aftonbladet.

Sverige har så langt ikke fulgt Norges eksempel med drastiske tiltak mot spredning av koronaviruset, men en ny unntakslov åpner for at tiltak som skolestenging kan komme, melder Aftonbladet. Samtidig sier ledende politikere at de vil lytte til helsemyndighetenes og ekspertenes råd før de går til et slikt skritt.

Det Folkhälsomyndigheten, forvaltningsorganet med ansvar for folkehelse og smittevern, holder pressekonferanse i Stockholm torsdag klokka 14 om koronasituasjonen sammen med Socialstyrelsen og MSB.