Her er tallene som viser at loven tilsynelatende straffer svarte hardere enn hvite i USA

Statistikken viser en skremmende forskjell på hvordan svarte og hvite i USA tilsynelatende behandles ulikt av loven.

Afroamerikaneren George Floyd døde etter på ha blitt utsatt for brutal politivold i Minneapolis i forrige uke. Drapet har utløst massive protester over hele USA.

Landets president Donald Trump har valgt å true med å slå hardt og brutalt ned på protestene framfor å mane til ro og forsoning.

BBC har gjennomgått statistikk for å sammenligne hvordan svarte og hvite amerikanere blir tilsynelatende behandlet ulikt av loven. Punkt én er at svarte amerikanere er mer risikoutsatt for å bli skutt og drept av politiet enn hvite amerikanere.

Les også: Den norske artisten Hkeem var på Sørenga med venner - ble møtt med rasistiske ytringer

- Oftere skutt og drept av politiet

Den tilgjengelige statistikken viser at afroamerikanere har mye høyere risiko for å bli skutt og drept av politiet enn det hvite amerikanere har.

I 2019 var det registrert 1000 tilfeller der personer ble skutt og drept av politiet. Selv om afroamerikanerne utgjør mindre enn 14 prosent av befolkningen i 2019, utgjorde de mer enn 23 prosent av andelen mennesker som ble skutt og drept av politiet samme år, ifølge BBC.

Les også: Ekstreme opptøyer i USA: – Dette blir konsekvensene for Trump

- Oftere arrestert for narkotikamisbruk

Punkt to er at svarte blir i langt større grad arrestert for narkotikamisbruk enn andre etniske grupper som hvite amerikanere og latinamerikanere. Det til tross for at undersøkelser viser at det ikke er noen markant forskjell på narkotikamisbruket mellom svarte og andre etniske grupper.

I 2018 ble 750 per 100.000 afroamerikanere arrestert for narkotikamisbruk. For hvite amerikanere var tallet 350 per 100.000.

Undersøkelser viser at narkotikamisbruket er omtrent det samme blant hvite amerikanere som det er blant svarte amerikanere.

En studie utført av American Civil Liberties Union viser at afroamerikanere har 3,7 ganger høyere risiko for å bli arrestert for besittelse av marihuana enn det hvite amerikanere har. Ifølge American Civil Liberties Union er marihuanabruken blant hvite og svarte sammenlignbart.

Se videoen av pågripelsen av Floyd under - vi advarer mot sterke inntrykk

Les også: Donald Trump og hans haltende trommeslagere

- Flere sitter i fengsel

Punkt tre er at flere afroamerikanere blir arrestert enn andre etniske grupper. Den nyeste dataen viser hyppigheten for fengsling av andelen afroamerikanere er fem ganger høyere enn for den hvite befolkningen og dobbelt så høy som den latinamerikanske befolkningen.

I 2018 utgjorde afroamerikanere omtrent 13 prosent av den amerikanske befolkningen. Likevel utgjør afroamerikanerne nesten en tredjedel av alle som sitter fengslet med en fengselsdom på mer enn ett år.

Hvite amerikanere, som utgjør hele 60 prosent av befolkningen, utgjorde også en tredjedel av den fengslede befolkningen, ifølge BBC.

Dette utgjør mer enn 1000 afroamerikanske fengselsansatte per 100.000 afroamerikaner i USA. For hvite amerikanere er det 200 fengselsansatte per 100.000 hvite amerikaner.

De voldsomme demonstrasjonene i kjølvannet av George Floyds død har ført til minst 5.600 pågripelser i amerikanske byer. Foto: Ben Gray (AP)





- Ikke noe Trump har skapt

USAs president Donald Trump har fått massiv kritikk fra flere hold for måten han har håndtert den eskalerende situasjonen på. Den siste kritikeren i rekken er Trumps tidligere forsvarsminister, Jim Mattis, som mener presidenten heller splitter folket ytterligere framfor å forene dem.

USA-ekspert Svein Melby sier Trump ikke kan tilskrives skylden for de voldsomme opptøyene og protestene som pågår i USA nå, men påpeker at presidenten har bidratt mye til polariseringen i landet.

- Disse konfliktene i det amerikanske samfunnet er ikke noe Trump har skapt. Men han har spilt opp under og utnyttet det til høyeste grad. Han er en politiker som har konflikt og uforutsigbarhet som arbeidsmetode. Og han har helt fra dag én spilt på at han er president primært for sine egne velgere, og ikke for nasjonen samlet. Han vil kanskje ikke innrømme det selv, men det er sånn det oppfattes, sier Melby til Nettavisen.

Melby er seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier og har ledet Senter for transatlantiske studier i en årrekke.

- Gamle konflikter som har ligget latent

Opptøyene og protestene i USA ble utvilsomt utløst av politivolden som førte til at George Floyd døde forrige uke. Men Melby sier at frustrasjonen og sinnet som preger stemningen i USA nå, omhandler mer enn politivold og rasisme.

- Dette er gamle konflikter som har ligget latent. Raseopprør er en ting, men du har også den økonomiske utviklingen som har ført til enorme forskjeller hvor store grupper føler at de har falt utenfor. Det er ikke bare de svarte, men også mange hvite som føler at de har falt utenfor. Det er en betydelig del av befolkningen som føler at den politiske eliten meler sin egen kake, sier han.



Melby sier at USA står overfor et kulturelt veiskille hvor konservative aktører gjør alt de makter for å stagnere og snu utviklingen i det amerikanske samfunnet.

- Den anglo-protestantiske kulturen har vært den dominerende retningen i alle år. Så får man en multikulturell utvikling som skaper friksjon. Dette er én av flere ting som bidrar til en enorm polarisering i landet, sier han.

- Jeg heller i retning av at hovedårsaken til polariseringen er at USA er inne i en overgangsfase hvor den dominerende etniske gruppen er på vikende front, og at landet er på vei til å utvikle seg i retning av et multikulturelt samfunn. Det er alltid turbulent i sånne perioder. Og når du topper det med en økonomisk nedtur for mange amerikanere, blir det lettere for demagoger som Trump og andre å piske opp en konfliktsituasjon, sier Melby.

Les også: Minst 5600 pågrepet i demonstrasjoner i USA

President Donald Trump truer med å sette inn det amerikanske forsvaret dersom ikke guvernørene i landets delstater straks får gjenopprettet orden i byene. Foto: Patrick Semansky (AP)





- Tror ikke USA vil rakne Melby sier at de mektigste republikanerne i Trump-administrasjonen - som justisminister William Barr, visepresident Mike Pence og forsvarsminister Mike Pompeo - representerer den gamle anglo-protestantiske kulturen i USA og at de ser på Trump som et instrument til å bevare den. - Jeg tror denne situasjonen kommer til å prege amerikansk politikk en stund framover, men med tanke på den demografiske situasjonen, så er utviklingen sånn sett gitt, at det går mot et multikulturelt samfunn, sier han. Kritiske røster har fremmet dystre spådommer om USAs framtid, men Melby har tro på at landet på sikt vil forenes og stå samlet igjen. - Jeg tror USA vil komme seg gjennom dette til slutt. Jeg tror ikke USA vil rakne, slik enkelte har antydet, at USA blir inndelt i flere land og så videre. USA kommer nok ut av dette. Det politiske systemet i USA fungerer kanskje dårlig akkurat nå, men det har tidligere tvunget fram felles løsninger, sier han.

Les også: Ny rapport: George Floyd døde av oksygenmangel