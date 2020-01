Her er teoriene om hva som forårsaket flystyrten i Iran

176 mennesker mistet livet da et ukrainsk passasjerfly styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Teheran onsdag.

En foreløpig granskningsrapport fra iranske luftfartsmyndigheter, viser at flyet forsøkte å vende tilbake til Teheran og var i brann før det styrtet ned i bakken.

De iranske etterforskerne sier at flygerne ikke tok kontakt med flygeledere for å få hjelp før flyet styrtet.

Men de iranske etterforskerne gir i sin foreløpige rapport ingen forklaring på hvorfor flyet styrtet.

SISTE: Reuters: Ukraina ønsker å lete etter mulige rester fra russisk rakett der fly styrtet i Iran

Sky News snakket med en tidligere gransker i den britiske havarikommisjonen (AAIB) samme dag ulykken skjedde. Tony Cable ramser opp syv mulige teorier på hva som kan ha forårsaket flystyrten. De syv teoriene ble riktig nok fremmet før iranske luftfartsmyndigheter la fram sin foreløpige granskningsrapport torsdag morgen.

Enkelte teorier kan dermed trolig forkastes helt, deriblant teorien om at det gikk noe galt med flyets kontrollsystem.

Eksperten har studert bilder fra krasjåstedet, og antar at flyet har styrtet vertikalt i høy hastighet ned i bakken.

1. Brann i motoren

Den ukrainske ambassaden i Iran uttalte innledningsvis at det trolig var motorsvikt som skyldtes ulykken, men har latt være å nevne dette mulige scenarioet i senere kommentarer.

En iransk samferdselstjenestemann antydet også innledningsvis at det kunne være en brann i én av flymotorene, som førte til at pilotene mistet kontroll over flyet.

Cable sier at normal prosedyre tilsier at piloter skal kutte drivstofftilførselen til en motor som står i brann, og at flyet likevel kan være i stand til å fly et stykke med kun én fungerende motor.

2. Mekanisk/teknisk svikt

Flyselskapet Ukraine International Airlines (UIA), som aldri før har blitt rammet av flystyrt, sier at flyet ble styrt av erfarne piloter. Iranske myndigheter har tidligere påpekt at de mistenker at en mekanisk eller teknisk svikt kan ha ført til flystyrten.

Cable sier det er fullt mulig med ulike mekaniske problemer, men påpeker samtidig at flytypen Boeing 737 - med unntak av Boeing 737 MAX - har en relativ god historikk.

Flytypen som styrtet i Iran, er forløperen til 737 MAX-flyet som ble satt på bakken i fjor etter to ulykker i Etiopia og Indonesia der 346 mennesker mistet livet.

3. Problemer med flyets kontrollsystem

- Flyets kontrollsystem kan svikte, men det er ganske usannsynlig. Det skjedde med Boeing 737 MAX-flytypen i to tragedier i Indonesia og Etiopia i senere år, sier Cable.

Cable sier Boeing 737-flyet som krasjet i Iran, opererer med et annet software-system enn Boeing 737 MAX-flyene som har vært involvert i andre flyulykker.

STYRTET: Det ukrainske flyet styrtet kort tid etter take off. All ombord omkom. Foto: Ebrahim Noroozi (AP/Scanpix)

4. Flyet ble skutt ned

Flystyrten inntraff bare noen timer etter at Iran avfyrte raketter mot to flybaser i Irak natt til onsdag. Enkelte har spekulert på at det kan ha vært en sammenheng mellom ulykken og rakettangrepet.

- Det ville vært veldig tydelige spor dersom dette var tilfellet. Det ville vært splintskader på deler av vraket, sier Cable til Sky News.

Dette skjedde med flyet MH17, som ble skutt ned over Ukraina i 2014. Cable sier at det den gang var svært åpenbart for granskerne at flyet var skutt ned av en missil straks de fikk se vraket.

Reuters, som har sitert en anonym canadisk offisiell sikkerhetskilde, melder at de innledende vurderingene foretatt av vestlig etterretning tyder på at flyet ikke ble skutt ned av en missil.

Reuters melder imidlertid torsdag formiddag at Ukraina ønsker å lete etter mulige rester fra en russisk rakett der flyet styrtet.

5. Ukontrollert motorsvikt (Non-contained engine failure)

En ukontrollert motorsvikt oppstår når en motorsvikt fører til at roterende fragmenter fra motordeler trenger inn i motorkassen. Cable sier fragmentene kan ødelegge flyskroget eller andre systemer om bord på flyet, deriblant drivstoffledninger, hydrauliske ledninger og elektroniske kabler.

6. Elektrisk brann

Cable mener at elektronisk brann skjer ytterst sjelden.

7. En bombe ble detonert om bord i flyet

- En bombe kan forårsake at piloten mister kontroll over flyet og at det styrter vertikalt i høy hastighet. Granskere ville da vært på utkikk etter vrakdeler som er atskilt fra hovedvraket.

- Ved en bombeeksplosjon så ville små deler fra eksplosjonen blitt funnet andre steder enn ved hovedvraket, sier Cable.

Irans transportminister Mohammed Eslami avviser torsdag morgen det han kaller spekulasjon om at det er noe mistenkelig ved styrten.

- Flyet tok fyr grunnet en teknisk feil, og dette førte til styrten, sier Eslami ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA.