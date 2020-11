Her er treningssentrene fortsatt åpne: - Ikke mye mer vi kan gjøre

Treningssentrene i Oslo er fra og med tirsdag stengt ned som koronatiltak. Likevel ikke beboere fra hovedstaden nektes inngang til sentrene like utenfor kommunegrensen.

Fra og med midnatt mandag er alle treningssentre i Oslo stengt. Asker og Bærum kommune på sin side har valgt å holde treningssentrene åpne.

Det betyr at for eksempel Sats-brukere med regionsmedlemskap i teorien kan besøke sentre som ligger i blant annet Bekkestua, Fornebu, Lørenskog eller Asker.

Nettavisen fikk tirsdag også flere tips om overbefolkede treningssentre samme dag. Det kjenner ikke Sats seg igjen i.

- Vi har tittet på litt statistikk og ser ingen kraftig økning i dag (tirsdag). Men vi tilser at vi hele tiden passer på å følge smittevernreglene. Det blir ikke noe annerdes for de inne på sentrene, men vi begrenser nå hvor mange som kommer inn, sier Nordic Head of Communication & PR i Sats, Malin Selander, til Nettavisen.

- Setter opp køer

Hun forteller at de som en konsekvens av treningssenter-stoppen i Oslo har satt opp ekstra smittevakter. De skal passe på at reglene om hvor mange som kommer inn, samt smittevernsreglene generelt, blir fulgt.

- Så kan det hende vi noen steder stenger dørene eller setter opp køer. Det har skjedd på Fornebu, hvor vi tar vårt ansvar og har satt opp kø utenfor inngangen, sier Selander.

TAR ANSVAR: Presseansvarlig i Sats, Malin Selander, forteller at de ikke har sett noen særlig økning i antall besøkende på treninssentrene utenfor Oslo. Likevel tas det grep for å sikre smittevernet. Foto: Sats

På en pressekonferanse mandag var helse- omsorgsminister Bent Høie (H) helt tydelig på at Oslos innbyggerne bør ikke dra til Bærum for å trene og drikke øl.

– Det er ikke greit, svarte han på spørsmål fra NTB.

- Ikke bekymret

Men heller ikke kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær i Bærum er bekymret for trenings- eller ølbesøk fra Oslo.

– Vi har ikke erfaring med at det skjer i særlig stor grad. Vi gjennomfører kontroll og tilsyn, og virksomheter som bryter smittereglene, blir stengt. Kommunen har skjerpet sin tilsynsvirksomhet i tiden som kommer, sier Herdlevær til Aftenposten.

Ifølge Budstikka gikk køen utenfor Sats på Bekkestua tirsdag helt fra inngangen til en parkeringskjeller.

– Hvorfor jeg ikke heller tar en joggetur? Fordi det ikke er det samme som å trene på et treningssenter. For meg er det i hvert fall ikke et alternativ, forteller en 16-åring fra Oslo.

Ingen av de ansatte ved treningssenteret på Bekkestua ville tirsdag uttale seg om hvilke virkemidler de vil ta i bruk på grunn av den store pågangen. Tidligere på dagen sa regionsjef Niklas Ursin følgende:

– Vi har hatt fire millioner besøkende, og det er ikke påvist smitte fra et medlem til et annet.

- Tren der du befinner deg

På spørsmål om Selander er redd for at Sats-sentrene kommer til å importere smitte fra Oslo-beboere, som tar seg turen over kommungrensen, forholder kommunikasjonssjefen seg rolig.

- Vi har veldig bra rutiner og er klare til å ta ytterligere grep om vi ser en økning (i antall besøkende, journ.anm). Noen har regionsmedlemskap og har retten til å kunne trene på alle våre sentre, men vi anbefaler alle å følge rådene fra myndighetene, sier hun.

- Så dere er ikke bekymret for at for mange Oslo-beboere nå på lovlig vis kommer i hopetall til andre sentre?

- Vi oppfordrer alle til å holde seg hjemme, respektere myndighetene og trene der man befinner seg. Vi har blant annet mange online- og live-klasser som er veldig populære. Det finnes andre alternativer, selv om man med et regionsmedlemskap har muligheten til å trene hvor man vil, sier Selander.

Evo: Ikke så mye mer vi kan gjøre

På Evo Fitness registrerte man tirsdag en liten økning i antall besøkende på sentrene like utenfor Oslo, men der har man allerede satt en sperre på maksimalt 20 personer på hvert senter.

- Det er for å overholde tometersregelen og bregense antallet inne på sentrene samtidig. Vi har også folk til stede på sentrene for å forklare hvorfor man kanskje ikke kommer inn. Så følger vi de vanlige vaske- og desinfeksjonsrutinenen som har vært der siden vi gjenåpnet, sier administrerende direktør i Evo Fitness, Morten Hellevang, til Nettavisen.

IKKE BEKYMRET: Morten Hellevang i Evo Fitness er heller ikke bekymret for at sentrene hans kommer til å bli overbefylt med Oslo-beboere. Foto: Evo Fitness

Han forteller at de likevel vurderer å stenge dusjer og garderober for å få folk raskere «gjennom sentrene».

- Da har man mindre tid inne og blir eksponert for færre mennesker. Men jeg har ikke fått tilbakemeldinger på at vi har hatt så mange inne samtidig at sperrene ved inngangen har blitt utløst, forklarer han.

Hellevang er heller ikke bekymret for import av smitte og peker på at de kun har hatt seks koronatilfeller på over 700.000 besøkende siden Evo-sentrene åpnet i juni.

- Det har ikke vært veldig mye smitte på treningssentrene generelt, men vi anbefaler likevel folk å følge de reglene som gjelder - både i byen og utenfor. Det er ikke så mye mer vi kan gjøre, medgir han.

Ansatte passer på

Bransjedirektør i Virke Trening, Kjersti Oppen, forteller at deres medlemmer ikke har hatt noen stor økning sammenlignet med tidligere denne høsten.

– Vi har på forhånd iverksatt ekstra tiltak, for å kunne håndtere dette godt, skriver hun i en kommentar til NTB.

Blant annet omfatter det apper som forteller kundene når det er god kapasitet, utvidede åpningstider for å spre trafikken og ekstra bemanning i resepsjonene for å sørge for at alle har på seg munnbind og vasker hendene med sprit, samt at medlemmene holder avstand hvis det oppstår kø.