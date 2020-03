Her er Trumps corona-trøst: - Bare tenkt på det!

President Donald Trump prøver å tone ned corona-krisen.

NEW YORK (Nettavisen) I en Twitter-melding mandag sammenligner president Donald Trump konsekvensene av coronaviruset med vanlig influensa.

- Så, i fjor døde 37.000 amerikanere av helt vanlig influensa. Den tar livet av alt fra 27.000 til 70.000 i året. Ingenting er stengt ned, livet og økonomien går videre. På dette tidspunktet er det 546 bekreftede tilfeller av coronaviruset, med 22 dødsfall. Bare tenk på det! skriver presidenten.

Trump skriver også at den beste avgjørelsen de gjorde i USA, var å stoppe reise til og fra enkelte steder i verden.

Kraftig nedgang på Wall Street

På Wall Street er det bekmørkt på mandag. Handelen på Wall Street ble midlertidig stanset på mandag på grunn av et kraftig fall på grunn av ras i oljeprisen og frykt for coronaviruset.

På det verste var Dow Jones ned hele 2000 poeng eller over syv prosent. Etter at børsene åpnet igjen, er Dow Jones ned rundt 1500 poeng, eller litt over seks prosent.

Trump gir skylden for nedgangen til Russland og Saudi-Arabia, fordi de krangler over oljeprisen.

Trump skriver også at lavere oljepris er positivt for folk, fordi det vil føre til billigere drivstoff.