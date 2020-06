Her faller den svenske programlederen sammen på direkten

Programleder Jenny Strömstedt kollapset under en direktesending om Palme-saken på svensk TV4.

Midt i intervjuet med påtalesjef Krister Petersson falt Strömstedt på gulvet.

Kort tid etter gikk TV4 til reklame.

Se hele hendelsen i videovinduet øverst i saken.

– Jenny har vært i kontakt med helsepersonell og har det bra under omstendighetene, sier Charlie Forsberg, TV4s kommunikasjonssjef til Expressen.

Onsdag kveld har den svenske kanalen en ekstrasending i forbindelse med dagens kunngjøring om Olof Palme-etterforskningen.

I begynnelsen av programmet intervjuet Jenny Strömstedt påtalesjef Krister Petersson som tidligere i dag utpekte Stig Engström som mistenkt for drapet på Olof Palme. Samtidig kunngjorde han at etterforskningen blir avsluttet.

Midt i intervjuet gikk Strömstedt i bakken.

Da kanalen kom tilbake fra reklame satt programleder Anders Kraft i stolen:

– Du som følger dette programmet så at vi hadde en hendelse der. Jenny, programlederen, følte seg litt dårlig og måtte legge seg og hente pusten, sa han og fortsatte:

– Hun har gått ut for egen maskin og for sikkerhets skyld tar jeg over sendingen. Dere får henge med så godt det går an. Jenny har det bra. Det hele vil løse seg, sa han.

I dag fikk Sverige og mange med dem likevel det som blir det mest offisielle svaret på gåten som har herjet siden den mørke vinterkvelden i 1986.

Klokken 09.30 kom beskjeden fra sjefsanklager Krister Pettersons: Det er den mye omtalte «Skandiamannen» Stig Engström som anses som skyldig i drapet på statsminister Olof Palme.

Likevel manglet den viktigste brikken i puslespillet, mordvåpenet, det mest ettertraktede og attraktive sporet som mange forventet at endelig var funnet.

Stig Folke Wilhelm Engström har tidligere fått klengenavnet «den usannsynlige morderen» etter at journalisten Thomas Pettersson skrev en bok hvor han hevdet at Engström sto bak drapet på Palme.

Engström jobbet som grafiker på Skandia, bygget som ligger rett ved åstedet for Olof Palmes drap. «Skandiamannen» som han ble kalt i etterforskningen, skal ha blitt observert av vitner ved Grand tidligere på kvelden til tross for at Engström mente han hadde sittet på jobb hele kvelden.