Her fant politiet hauger med penger og luksusklær

Det startet med en bil som kjørte på rødt lys og endte med funn av millioner av kroner fra kriminelle handlinger.

I en noe uvanlig dom i Oslo tingrett, er et par dømt for heleri av millioner av kroner, uten at politiet har bevist hvilke kriminelle handlinger pengene kommer fra.

Den nå 25 år gamle domfelte hadde ikke hatt arbeidsinntekt siden 2016. Likevel hadde han millioner av kroner til disposisjon og levde et liv med luksusklær og dyre feriereiser.

Selv om utbytte fra straffbare handlinger skal inndras, opplever politi og påtalemyndigheten at de ikke har lovhjemlene som skal til for å gjøre dette effektivt. Mer om det lenger nede i saken.

Tror det var narkopenger

25-åringen er nå dømt til ett års fengsel. I tillegg må han tåle at staten inndrar 1,5 millioner kroner, en bil og en rekke dyre merkeklær. Også kvinnen han bodde sammen med, ble dømt og må gi fra seg store beløp.

I saken var det spor som antydet at pengene kan ha kommet fra salg av narkotika.

- Vi har ikke klart å føre bevis for dette, men det er jo ikke så mange alternativer som er så kontanttunge, sier politiadvokat Carol Johanne Sandbye, som aktorerte saken i Oslo tingrett.

Mannen er dømt for heleri, og kvinnen ble dømt for grovt uaktsomt heleri.

Følg pengene

Det startet i februar 2019, da politiet stoppet en bil som kjørte på rødt lys. I bilen satt fire menn. Alle hadde kontanter på seg. En av dem, hadde 50.000 kroner i en pose under setet i bilen.

Politiet mistenkte at pengene kom fra salg av narkotika. Det ble ikke funnet narkotika i bilen, men en narkotikahund markerte på en bag i bilen, og flere av personene var tidligere dømt for narkotikaforbrytelser. Senere ble det også beslaglagt narkotika hjemme hos en av dem.

Mistanken gjorde at politiet fikk lov til å ransake boligen til personene. Hjemme hos den nå domfelte tok politiet jackpot.

Dalsbergstien i Oslo. Bislett stadion kan du se gjennom trærne på andre siden av friområdet. Foto: (Google Street view)

Lå penger strødd

Da politiet gikk inn i domfeltes leilighet i Dalsbergstien i Oslo, lå hans samboer og sov. I leiligheten fant politiet flere større pengebeløp:

Ved fjernsynet i stua, var det buntet 50.000 kroner med strikk rundt en vannpipe.

Øverst i klesskapet lå en Steen og Strøm med 348.300 kroner buntet sammen med strikk.

På spisebordet lå 1.400 kroner løst.

I en rosa koffert lå det kr 39.600 kroner.

I stua var det også en pose med strikker av samme type som var blitt brukt til å bunte sammen pengene.

I tillegg ble det funnet en rekke dyre merkeklær fra blant annet Burberry, Dolce & Gabbana, Versace, Balmain, Canada Goose, Moncler, Parajumper, Gucci, Valentino, Christian Louboutin og Balenciaga.

Politiet fant t-skjorter fra blant andre merker som Burberry, Balmain, Polo, Dolce & Gabbanna og Moncler. Dette er t-skjorter til flere tusen kroner stykke. To av plaggene hadde prislappen på. De kostet henholdsvis 2.360 og 1.960 euro, det tilsvarer ca. 26.000 kroner og 22.000 kroner. Foto: (Politiet)

De store beløpene fant politiet ved gjennomgang av bankkontoer som 25-åringen disponerte. Til sammen fant politiet 1,7 millioner kroner som nå er inndratt fra han og samboeren. I tillegg er det inndratt en Volvo V40 og en rekke dyre merkeklær.

Kjæresten hadde mye ferie

Den domfeltes samboer ble i samme rettssak dømt for grov uaktsomt heleri av 200.000 kroner, og fikk 101 timer samfunnstraff.

I rettssaken fortalte hun at hun trodde at kjærestens mange penger kom fra arbeid i familiebedriften, og reagerte ikke på alle pengene eller at han hadde så mye ferie.

Hun fortalte at kjæresten pleide å overføre mindre beløp til henne, og at han hadde betalt en rekke ferieturer. Nyttår 2017/2018 feiret de i Paris.

I 2018 var de på ferie i Thailand, Spania, Dubai og Marokko, og i 2019 flyttet de sammen i Dalsbergstien der politiet fant alle verdiene.

Dette forklarte domfelte om pengene

25-åringen selv forklarte at han hadde flere forklaringer på hvorfor han hadde så mye penger, til tross for at han ikke arbeidet:

Han fortalte at mye penger kom fra kjøp og salg av klokker og biler.

Han hadde vunnet penger på gambling

Lånt penger fra venner og familie.

Andre hadde brukt konto og bankkort i hans navn.

De 50.000 kronene som ble funnet under setet, skulle han kjøpe bil for.

Posen med 348.000 kroner i leiligheten passet han for en venn.

Lånt penger til å etablere en kafe. I leiligheten hadde det blitt funnet en leiekontrakt til kafelokale.

Tidkrevende etterforskning

Politiadvokat Sandbye forteller at saken har vært tidkrevende å etterforske.

- Han ga en forklaring, men han hadde ikke dokumentasjon eller navn på kjøpere av klokker eller biler. Ingen personer vi kunne avhøre, sier hun.

Det ble også funnet en mengde jeans i leiligheten. Disse koster også mange tusen kroner per stykk. Foto: (Politiet)

Likevel måtte politiet etterforske påstandene.

- Det var påtalemyndighetens oppgave å bevise utover enhver rimelig tvil at pengene ikke stammer fra lovlig virksomhet. Denne saken ble tidkrevende fordi domfelte hadde mange anførsler om salg av biler og klokker som vi måtte ettergå.

- Vi fant ikke spor etter klokkesalg eller bilsalg. Eller, vi fant en antydning til ett klokkesalg, men ingenting som kunne bevises hundre prosent, sier Sandbye.

Viktig for å forebygge kriminalitet

- Oppdager de hvor attraktivt det er, er det for seint, sa eks-gangster Mikael Ali i et intervju i Nettavisen i juli. Han fortalte hvordan han selv har rekruttert unge gutter til kriminalitet ved blant annet å vise mye penger.

Mye penger og dyre merkeklær er tett knyttet til våpen og narkotikasalg, og gir høy status i gatemiljøet. Nedenfor kan du sjekke ut populære musikkvideoer som reflekterer denne gatekulturen. Artikkelen fortsetter under.

- Mye penger og en lukseriøs livsstil er det som lokker mange inn i et liv med kriminalitet. Derfor er det forebyggende å inndra, der det er hjemmel for det. Det har lovgiver også sagt med inndragningsinstituttet, sier Sandbye.

Norske myndigheter diskuterer også hvor lett eller vanskelig det skal være å inndra penger man tror kommer fra kriminelle handlinger. I dag kan pengene inndras bare gjennom et strafferettslig spor, der påtalemyndigheten må, som i denne saken, bevise utover enhver rimelig tvil, at pengene kommer fra straffbare forhold.

Lovforslag i skuffen

1 2016 sendte Justis- og beredskapdepartementet ut forslag om lovregler for sivilrettslig inndragning. Bakgrunnen var at myndighetene ikke klarer å inndra så mange penger fra straffbare handlinger som man ønsker.

Ved sivilrettslig inndragning ville langt mer av bevisbyrden ha ligget på personen som har verdiene. Personen må da ha godtgjort at pengene kommer fra lovlig aktivitet, og ikke som i dag, der påtalemyndigheten har hele bevisbyrden.

Riksadvokaten (ekstern pdf) var blant instansene som uttalte at det er nødvendig å gjøre det lettere å inndra penger som kommer fra kriminalitet.

Advokatforeningen (ekstern pdf) derimot, var skeptisk til å svekke beviskravene ved inndragning av midler, som et nytt lovverk legger opp til.

Foreløpig ligger lovforslaget i skuffen. Imens går inndragningene av kriminelle penger ned. Statistikk fra Politidirektoratet, som ble presentert av Fri Fagbevegelse i 2019, viste at inndragningen var redusert fra 198 millioner kroner i 2017 til 108 millioner kroner i 2018. Antall saker - cirka 8000 - var stabil.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med den domfelte mannens advokat, for å høre om dommen blir anket eller rettskraftig.