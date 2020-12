- Her får Hillary endelig tatt rotta på Trump

På mandag fikk Hillary Clinton endelig tatt hevn på Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Hillary Clinton er nemlig medlem i New York Electoral College, og således en av valgdelegatene i New York som fikk avgitt sin stemme på mandag om hvem som skal bli landets neste president.

Biden vant med 306 valgdelegatsstemmer

På mandag møtes valgdelegater i alle USAs 50 delstater pluss den føderale hovedstaden Washington DC i delstatenes hovedsteder for å avgi sine stemmer.

Etter at stemmene er avlagt og talt opp, blir de sendt til Senatet i Washington, der en formell opptelling foretas 6. januar. Det er allerede kjent at Biden vant nok stater til å gi ham 306 valgdelegatsstemmer, mens Trump vant 232. Det trengs 270 for å vinne valget.

I New York fikk både Hillary Clinton og ektemannen og tidligere president Bill clinton avgi stemmer, siden de begge er valgdelegater for New York.

- Hillary finally nails Trump

Hillary Clinton fikk dermed også endelig sin revansje over Trump etter nederlaget ved valget i 2016.

- Hillary finally nails Trump, skriver Daily Mail på mandag, som kan oversettes til «Hillary fikk endelig tatt rotta på Trump».

Selv skriver Hillary Cliton følgende på Twitter i forbindelse med sin stemmegivning.

- Jeg mener vi bør avskaffe ordningen med valgdelegater og velge vår president basert på hvilke person som får flest stemmer, på lik linje med andre posisjoner. Men mens ordningen fremdeles eksisterer, var jeg stolt av å avgi min stemme for Joe Biden og Kamala Harris i New York, skriver hun på Twitter.

Under valget fikk 2016 fikk Hillary Clinton 2,8 millioner flere stemmer enn Donald Trump, men tapte likevel valget på grunn av ordningen med valgdelegater.

Her er video av Hillary Clinton etter at hun hadde avgitt sin stemme:

Alle har stemt slik de skulle

Ifølge NTB var det ingen overraskelser da valgdelegater over hele USA samlet seg i delstatshovedstedene sine for å avlegge stemme i valgkollegiet.

Vermonts tre valgdelegater ble mandag morgen de første som stemte i valgkollegiet som formelt velger USAs president og visepresident.

Utover formiddagen rant resultatene inn fra den ene delstaten etter den andre. Alle steder har valgdelegatene stemt slik de skulle, på den kandidaten som fikk flertallet i deres stat i november, og derfor får statens valgdelegater.

Også i delstater som Nevada, Georgia og Pennsylvania, som Joe Biden vant med knapp margin, men der president Donald Trump hevder at valget ikke gikk rett for seg, stemte valgdelegatene som de skulle på Biden.

Etter Vermont stemte Tennessees elleve delegater og Indianas elleve på Trump og Michael Pence, og New Hampshires fire på Biden og Harris, helt i tråd med valgresultatet.

Senere stemte også Nevadas seks valgdelegater, Georgias 16 og Pennsylvanias 20 som ventet på Biden, mens delegatene i North Carolina, Iowa og Ohio ga sine stemmer til Trump.

Samles i delstatshovedstedene

I et par stater, blant dem Georgia og Pennsylvania, har tilhengere av Trump som nekter å godta valgresultatet, samlet seg for å stemme fram en «alternativ» valgdelegatliste. Men det får ingen betydning for den formelle prosessen.

Trusler om vold

I Michigan ble delstatsforsamlingens kontorer stengt på grunn av trusler om voldelige protester mot de demokratiske valgdelegatene på dagen da valgdelegatene skulle samles og gi sine 16 stemmer til Biden, som vant staten.

Et republikansk medlem av delstatsforsamlingen, Gary Eisen, sa han ikke ville garantere at det ikke kunne oppstå vold, og ble derfor utelukket fra komiteene han sitter i, ut sesjonen.

Den republikanske lederen for delstatsforsamlingen, Lee Chatfield, og hans republikanske etterfølger, Jason Wentworth, gjorde det klart at det ikke er rom for voldstrusler i forsamlingen.

Normalt en formalitet

Valgkollegiet er normalt bare en formalitet, men i år er det mye mer oppmerksomhet om prosessen fordi Trump fortsatt nekter å erkjenne at han tapte valget, og fortsetter å hevde at valget var preget av fusk.

Et 30-talls søksmål mot valget er avvist i en rekke delstater, inkludert ett som ble brakt inn for høyesterett. Trump har også ringt guvernørene i flere stater og angivelig bedt dem sette inn andre valgdelegater som ville stemme på ham, i strid med folkeviljen.

Presidentvalget i USA er indirekte, og det er den kandidaten som får flertall i en stat, som vinner alle statens valgdelegater. Når de har avgitt sine stemmer i valgkollegiet, er valget formelt over og resultatet endelig fastslått.

