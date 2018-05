Her får Sylvi Listhaug en overhaling av Ap-ordføreren

- Hva slags planet er det dere lever på?

VARDØ (Nettavisen): Frps helsepolitikere Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud er på besøk i Nord-Norge, og onsdag kom de til Vardø.

Der dro de på hjemmebesøk til Christi Andreassen, som lider av en muskelsykdom som vil gjøre henne stadig svakere. Hun mener hun ikke har fått tilstrekkelig hjelp fra kommunen, som har tilbudt 30-åringen sykehjemsplass.

Da følget en time senere troppet opp på Vardø rådhus, utspilte det seg et drama av de sjeldne.

Les også: Listhaug og Hoksrud møtte ung pasient i Vardø

- Hva slags planet lever dere på?



Ordfører Robert Jensen (Ap) skjelte ut Frp-politikerne som han mente hadde gjort sitt for å rasere kystsamfunnet.

vignett: Heidi Schei Lilleås, Vardø

- Hun har fått sin sak fullt ivaretatt. Dette er en ikke-sak, det er ikke noe stortingspolitikere skal legge seg bort i.

Jensen var tydelig forbannet:

- Dere bruker riksmedia til å fremme deres egen sak, det gjorde dere i går også, sa han - og ville dreie saken over på hvordan Vardø er blitt rasert:

- Denne regjeringen har redusert skjønnsmidlene for oss med over 4 millioner kroner og redusert arbeidsplasser, og så kommer dere og snakker til oss om helesetjenester for å bruke det i deres populistiske hverdag. Hva slags planet er det dere lever på, freste han.

- Dette er ikke populistisk hverdag, men en lovfestet rett, sa Hoksrud.

- Jo, dette er en ikke-sak dere bruker, med riksmedia på slep i deres populistiske hverdag, freste han.

Jensen anklaget Frp-politikerne for å spille skuespill.

Les også: Her stemmer 54 prosent Ap - men hvor er 1. mai-toget?

UVERDIG: Ordfører Robert Jensen (Ap) reagerer på Sylvi Listhaug og Bård Hoksruds (Frp) besøk i Vardø.

Listhaug: - Jeg er rystet



- Jeg er rystet, jeg , over hvordan du snakker til dine innbyggere, bemerket Listhaug.

- Hun har fått sin sak behandlet og har en klageadgang hun ikke har benyttet seg av, fortsatte ordføreren.

- Kommer dere hit for å starte kommunevalgkampen, er det dere holder på med, spurte ordføreren.

- Nei, vi prøver å hjelpe, sa Listhaug.

- Dere prøver ikke å hjelpe, dere reiser rundt for å være populister, gjentok ordføreren.

Se hele ordvekslingen i videoen over.

Etter disputten, sa Listhaug til Nettavisen at hun var sjokkert:

- Jeg har ikke opplevd maken.

Se video av Sylvi Listhaugs reaksjon på ordfører-angrepet her:

Hjemmebesøk



Listhaug og Hoksrud er på rundreise for å gjøre hjemmebesøk hos de som mener seg dårlig behandlet av helsevesenet.

- Vi skal være et team som går inn i enkeltsaker og skal hjelpe vanlige folk i møte med helsesystemet, uttalte Listhaug til Nettavisen da det ble kjent at hun og Hoksrud skal reise rundt.

Les også: Solgte enebolig med seks soverom - til 350.000 kroner

Listhaug sier at de to skal forklare hvordan man skal handle i møte med systemet, samt gi råd til hvordan de kan jobbe videre med sin sak.

Vardø er en by og kommune i Finnmark med 2110 innbyggere. Kommunen grenser mot Båtsfjord i nordvest og Vadsø i sørvest, og i sjøen mot Sør-Varanger i sør og Russland i sørøst.

Mest sett siste uken