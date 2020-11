Her finner du svar på det meste om ditt Nettavisen Pluss-abonnement!

Spørsmål og svar om abonnement på Nettavisen Pluss, inkludert tilgang til Direktesport.no!

Dersom du har kjøpt Nettavisen Pluss-abonnement for å se på Direktesport.no gjelder det samme som står nedenfor. Ønsker du å kjøpe abonnement, gjør du det her.

Vil du endre på eller si opp abonnementet ditt?

Det gjør du enkelt selv på nett!

Gå til «Min side»/ https://pluss.nettavisen.no/abo Logg inn med ditt mobilnummer Scroll litt ned og velg «Endre abonnement»

Får du det ikke til?

Ring abonnementservice på 77 60 45 16 (Man-fre 08.00 - 15.30)

Eller send en epost til kundesenter@nettavisen.no med din kontaktinformasjon, så tar de kontakt med deg innen 24 timer (hverdager).

Dessverre kan ikke de som jobber på tipstelefon eller i redaksjonen hjelpe deg med abonnementet ditt fordi de ikke har tilgang til kundedatabasen.

Slik logger du inn:

Dersom du er abonnent, har du allerede en aID-bruker. Velg derfor "Logg inn" om du møter dette valget:

Deretter logger du inn med ditt mobilnummer:

Hva er aID?

aID er den tekniske løsningen vi har for at abonnenter kan logge inn og lese det som er bak betalingsmur hos oss. Det brukes også av veldig mange andre nettsteder i Norge. Når du kjøper abonnement, må du opprette en aID - om du ikke har det fra før. Deretter kan du bruke ditt mobilnummer og passord for å identifisere deg på alle nettsteder som bruker aID.

Har du glemt passordet ditt? Null problem, bare velg «Glemt passord»:



Mottatt faktura og trenger å snakke med noen?



Da kan du ringe abonnementservice på 77 60 45 16 (Der får du svar mandag-fredag mellom 08.00 - 15.30). Eller send epost til kundesenter@nettavisen.no så tar de kontakt med deg innen 24 timer (hverdager). Husk å skrive ditt navn og mobilnummer.

Dessverre kan ikke de som jobber på tipstelefon eller i redaksjonen hjelpe deg med abonnementet ditt fordi de ikke har tilgang til kundedatabasen.

Problemer med å logge inn på Nettavisen Pluss eller Direktesport?

Gå til «Min side»/ https://pluss.nettavisen.no/abo Logg inn med ditt mobilnummer. Ikke bruk Facebook eller Google-innlogging dersom du har problemer med innloggingen. På «Min side»/ https://pluss.nettavisen.no/abo skal det stå øverst på siden om du har et gyldig abonnement eller ei. Dersom du har et gyldig abonnement skal alt være i orden. Prøv å lese eller se på det du ville se på en gang til!





Dessverre kan ikke de som jobber på tipstelefon eller i redaksjonen hjelpe deg med abonnementet ditt fordi de ikke har tilgang til kundedatabasen.

Trenger du å snakke med noen kan du da ringe kundeservice/abonnementservice på 77 60 45 16 (Man-fre 08.00 - 15.30) Eller send en epost til kundesenter@nettavisen.no med din kontaktinformasjon, så tar de kontakt med deg innen 24 timer (hverdager).



Betalingshistorikk



Lurer du på hva du har betalt eller når abonnementet dit utløper?

Gå til «Min side»/ https://pluss.nettavisen.no/abo Logg inn med ditt mobilnummer Velg «Betalingshistorikk»

Hva er forskjellen på «Nettavisen Pluss» og «Nettavisen Pluss +Alt»?

Begge abonnementene gir deg tilgang til alt innhold fra Nettavisen Pluss og alle direktesendinger på Direktesport.no. +Alt gir deg i tillegg full digital tilgang til 70 lokalaviser - med samme innlogging og kun ett abonnement.

Nettavisen Pluss: Fri tilgang til alt på Nettavisen Pluss og Direktsport.no

Nettavisen Pluss +Alt: Alt fra Nettavisen Pluss, Direktesport.no og full digital tilgang til 70 lokalaviser

Her er en liste over alle avisene du får tilgang til med +Alt!