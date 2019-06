Her flykter folk fra cruiseskip ute av kontroll

En video viser mennesker som må løpe for livet idet et cruiseskip i Venezia i Italia krasjer inn i en turistbåt som ligger til kai.

Se de dramatiske bildene øverst i saken.

Ifølge Sky News er fire personer skadd etter at cruise-skipet MSC Opera krasjet i elvebåt på Giudecca-kanalen i Venezia søndag morgen. Skipet skal ha vært på vei til å legge til kai, men skal ha hatt mekaniske problemer.

Skipet skal ha fått hjelp av to taubåter, men de fikk likevel ikke avverget kollisjonen.

Ifølge David Calderan, som leder taubåtselskapet som fulgte cruiseskipet MSC Opera til kai, fikk det problemer med motoren, skriver NTB.

– Motoren låste seg og gikk fortere og fortere, forteller han. Deretter røk linen mellom cruiseskipet og taubåten, noe som skjedde i Giudecca-kanalen.

En Twitter-bruker har lagt ut en video av krasjet, som også viser at mennesker på land løper for livet da skipet nærmer seg dem. Ifølge Sky News har skipet plass til 2.679 mennesker og det veier 65.591 tonn.

Italienske medier skal melde om at fire mennesker skal ha blitt lettere skadet og at to skal ha blitt tatt med til sykehus for sjekk.

Nylig ble Europa rystet av en ulykke da norskeide Viking Sigyn kolliderte med en turistbåt i Budapest. Sju sørkoreanske turister er funnet omkommet etter ulykken, mens 21 fortsatt er savnet.