Her føder hun stående på parkeringsplassen

I en sjelden video ser man barnet komme på sekunder. Heldigvis var jordmor klar.

Videoen er publisert av fødselsklinikken Natural Birth Works i Margate nordvest for Fort Lauderdale i Florida.

Dette var mamma Susane Andersons andre barn. Barnet heter forresten Julia.

Hun og pappaen var på vei til klinikken da mor kjente at Julia var på vei. Minutter før de ankom klinikken, ringte far og fortalte at mor hadde begynt å presse.

På parkeringsplassen sto en jordmor klar. I Facebook-innlegget forteller klinikken at de trodde at de skulle få mor innenfor dørene før fødselen begynte.

Slik ble det ikke.

- Jeg løp ut og vi kom bokstavelig talt til første trappetrinn da jeg så hode komme ut, sier jordmor Sandra Lovaina til 12news. Hun er jordmoren på videoen.

- Nå er jeg mottaker (catcher) for Miami Dolphins, tuller Lovaina til 12news og henviser til hennes prestasjon med å ta imot Julia da mor presset henne ut stående.

Amerikanske fotballag er avhengige av spillere som er flinke til å ta imot ballen når quarterback kaster den, og Miami Dolphins er det profesjonelle fotballaget i Miami.

Det var også Lovaina som mottok telefonsamtalen fra far minutter før, som gjorde det klart at fødselen var igang.

To polititjenestemenn som var i området spurte om de skulle hjelpe, men denne gangen gikk det bra uten. Etter fødsel kunne en glad mor bære barnet sitt inn på klinikken.

Videoen ble først postet på klinikkens hjemmeside 24. juni. Siden har den gått viralt.

- Det var bokstavelig talt helt sinsykt. Jeg tror vi skjønte at den ville gå viralt, men vi trodde ikke den skulle gå så viralt, sier jordmor Gelena Hinkley som postet videoen.