Her forsvinner skyene, men nedbørsområde er på vei

- Nesten skyfritt over Norge, viser satellittbildene mandag. Slik blir været denne uka.

OSLO (Nettavisen): Satellittbildene mandag morgen viser et nesten skyfritt Norge. Nedbøren på Østlandet har trukket over til våre naboer i øst. Det er en del skyer i Finnmark og noen spredte byger her og der, men ellers ser det ut til å bli en strålende mandag i det meste av landet vårt, er meldingen fra Meteorologisk institutt.

- Mye flott vær

- Det er veldig mye flott og klart vær i Norge i dag, men tirsdag kommer et nedbørsområde inn over Sør-Norge. Det kan gi nedbør, både i Agder, men mest på Vestlandet og Østlandet. I begynnelsen av uka kan det komme snø på fjellovergangene i Sør-Norge, men det er mild luft som dominerer, og snøen går raskt over til regn, sier statsmeteorolog Magnus Ovhed til Nettavisen mandag morgen.

Nedbøren brer seg nordover onsdag, passerer Møre og Romsdal og Trøndelag og går sør til Nordland før det trekker østover. Deretter kommer et nytt lavtrykk inn mot Sør-Norge. Det ventes å gi regn på Østlandet og Vestlandet onsdag og torsdag.

Bardufoss kaldest

Mandag morgen er Bardufoss et av Norges kaldeste steder med minus 10 grader. Sør i landet er det betydelig mildere, viser noen av observasjonene. Gradestokken i Oslo og Kristiansand viste 7 grader, Lillehammer 4 grader mens det var minusgrader både i Trondheim og Røros - henholdsvis minus 2 og minus 5.

Trøndelag har gode perioder i vente, men onsdag kommer nedbøren. Troms ligger også godt an værmessig denne uka, men mot slutten av uka er det ingen pardon der heller. Da kommer skyene og nedbøren.

Slik ser prognosene fra meteorologene ut for noen utvalgte byer de nærmeste dagene. Foto: (Nettavisen/Meteorologisk institutt)