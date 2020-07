Her går det galt for båtføreren

Det gikk fryktelig galt for båtføreren i Kragerø.

Det er ikke bare enkelt å manøvrere en seilbåt. Enda mindre når høyspentkablene treffer toppen av masta. Det fikk en seiler oppleve på verste måte utenfor Kragerø.

Se video øverst i saken!

Nordmenn er båtglade folk, og det finnes over 900.000 fritidsbåter rundt om i landets kriker og kroker. Hvert år er det over 12.000 ulykker med fritidsbåter.

Les mer: Båtfolket rømmer til land: - Spent på hva natta bringer

Noe av det som peker seg spesielt ut er grunnstøtinger. Det var det som skjedde i Kragerø-området torsdag. Fra land kunne man se at båten ble navigert feil, og enkelte prøvde å varsle de ombord i seilbåten for å unngå å slå opp i høyspentkablene.

Like etterpå kan man høre et kraftig drønn i videoen, i det seilbåten slår inn i høyspentkablene.

Les også: Sjøfartsdirektoratet vil ha eget sertifikat for raske båter

Før man seiler inn i området er det skilt som viser at at høyspentkablene står 13 meter over høyvannet.

Det er stor trafikk i området, og mange opplever problemer med hekkbølger fra motorbåter.