Her går politiet til aksjon i fullt verneutstyr

Politiet tok ingen sjanser da en mann på Oslo City sa han hadde koronaviruset.

Politiet ble oppringt fra vektere på Oslo City tidlig tirsdag ettermiddag. En mann i 60-årene tok kontakt med dem og fortalte at han skulle hjem, og at han var smittet med koronaviruset.

Les også: Sverige blir advart om at deres korona-strategi er «galskap»

Oppdragsleder Kim Vinsland ved Oslo politidistrikt forteller at vekterne ga mannen en munnbind, og ringte politiet.

- Vi dro bort dit fordi hadde sagt han hadde koronaviruset. Det skaper frykt, og det ønsker vi ikke å ha i bybildet. Vi tok våre forholdsregler ved å kle oss i verneutstyr, sier han.

Følg utviklingen av koronapandemien i Nettavisens nyhetsstudio.

Da politiet ankom stedet, sa mannen at han likevel ikke var smittet av koronaviruset. Det ender med at politiet bortviste ham fra stedet, og kjørte ham hjem.

Verneutstyret har politiet fått som følge av koronautbruddet. I forrige uke ble det kjent at personer bruker koronaviruset som en trussel mot polititjenestemenn.

- Får vi informasjon om at det er risiko for smitte, så tar vi det på oss. Folk sier at de har korona sånn litt i hytt og vær, sier Vinsland.

Oppdragslederen sier at trusler om korona kan bli brukt mot politiet, men han har ikke tall som sier at det er noen ny trend.