Her går torpedoen Jan Erik Iversen i fengsel for å sone dommen for utpressing mot Kjell Inge Røkke

- Jeg er ikke klar til å ta min straff, men jeg må bare følge de spillereglene som systemet har lagt opp til, sier Iversen til Nettavisen.

ULLERSMO FENGSEL (Nettavisen): I oktober i fjor ble torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen dømt til 20 måneder i fengsel for pengeutpressing mot milliardæren Kjell Inge Røkke.

Like før klokken 10.00 tirsdag formiddag gikk torpedoen gjennom fengselsportene til Ullersmo fengsel for å sone sin straff.

Se video av Iversen som går inn i fengselet.

Han var opprinnelig tiltalt for utpressing på mellom 30-40 millioner kroner, men under rettssaken ble beløpet redusert til mellom seks og 20 millioner.

- Ikke klar til å ta straffen

Iversen møtte opp iført treningstøy, solbriller, tre bagger med klær og et eget liggeunderlag.

- Er du klar til å ta din straff?

- Jeg er ikke klar til å ta min straff, men slik systemet er har jeg fått en straff og da må jeg bare følge de spillereglene som systemet har lagt opp til.

- Dette er tøft i den forstand at du blir fratatt 20 måneder med din kone, datter og barnebarn. Jeg mener det er et justismord, det er feil mann som står her, sier Iversen til Nettavisen.

- Hvem mener du skal stå her?

- Det er kun én mann som burde stå her, det er Kjell Inge Røkke.

Iversen har ved en rekke anledninger, også under sin forklaring i retten, fortalt en historie der han hevder at han har tatt betalte torpedooppdrag for Røkke. Torpedoen har også fått støtte for disse påstandene av sin advokat, Benedict de Vibe. Han har tidligere uttalt til Nettavisen at Røkke kan ha hatt en medvirkerrolle når det gjelder torpedovirksomhet.

Les også: Dramatisk start på Røkkes forklaring: - Jeg syntes det var ubehagelig

Jan Erik Iversen mener han ikke har presset Røkke for penger. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Kan ikke være bitter

Røkke har kategorisk avvist alle påstandene om å være involvert i denne typen kriminell virksomhet. Under rettssaken kalte han også det hele for absurde påstander.

Det ble også dokumentert at torpedoen på et tidspunkt oppsøkte Røkke i garasjen på arbeidsplassen på Fornebu da saken ble behandlet i Oslo tingrett.

En tidligere politimann, som nå er engasjert som livvakt for Røkke, fortalte også at familien hadde måttet endre livene sine drastisk etter at utpressingsforsøkene intensiverte utover i januar 2018.

- Røkke fremsto som merket og uttrykte frykt, sa livvakt Anders Snortheimsmoen i retten.

Les også: Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

Iversen mener fortsatt han ikke har presset Røkke for penger. Minutter før han passerer fengselsportene stiller han også spørsmål ved dommen mot ham.

- For det første vet jeg ikke hvorfor jeg skal inn og sone 20 måneder. Det har aldri vært noen utpressing. Hvordan aktor klarte å komme frem til den straffen må du spørre ham om.

Les også: Torpedo om mulig fengselsdom: - Da bytter jeg bare den sengen jeg har i dag til en annen

Kjell Inge Røkke inntar vitneboksen i rettssaken der han vitnet mot Jan Erik «Jannik» Iversen i fjor høst. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

- Kan du forstå at han (Røkke) har følt seg presset?

- Nei, det er én mann som er blitt presset, det er meg, sier Iversen.

Han fremholder at han ikke er bitter på Røkke.

- Du kan ikke gå rundt i livet og være bitter. Men man må kjempe videre. Og jeg kommer til å kjempe helt til jeg ligger i døden i denne saken.

- Er du redd for å sone i fengsel?

- Nei, jeg er ikke redd for å sone i fengsel. Men du blir jo fratatt friheten, sånn er livet noen ganger.

- Hvordan har du forberedt deg på at du skal inn og sone i fengsel?

- Man kan aldri forberede seg til det. Men jeg har sittet inne før på grunn av Røkke, da jeg skjøt Christer Tromsdal for ham. Jeg vet hvordan dette fungerer og hvilket spill som foregår der inne. Så det skal nok gå bra.

Les også: Disse SMS-ene kan felle torpedoen i utpressingssaken mot Kjell Inge Røkke

Retten: Iversen uten troverdighet

I retten påstod Iversen at Røkke hadde tilbudt ham 100 millioner kroner «for å fjerne» den straffedømte finansmannen Christer Tromsdal. Røkke tilbakeviste dette på det sterkeste.

I 2006 ble torpedoen dømt for å ha skutt Tromsdal i kneet i 2002. Iversen mener bestemt at Røkke må ta konsekvensen av den påståtte torpedovirksomheten.

- Han skal sone for at han har bestilt meg for å fjerne Christer Tromsdal. Han har betalt meg over 11 millioner kroner. Dette ble ikke belyst ordentlig i retten fordi de bare var interessert i de tre månedene som tiltalen gjaldt. De ville ikke ha hele historien, sier Iversen oppgitt.

Retten trodde også på Røkkes versjon. I dommen heter det blant annet:

«Tiltaltes forklaring på dette punktet fremstår således som oppkonstruert og helt uten troverdighet.»

Les også: Stjerneadvokater og Røkke-sønn må i vitneboksen

Kjell Inge Røkke blir konfrontert av torpedoen Jan Erik Iversen i garasjeanlegget på Aker på Fornebu 1. november 2017. Foto: (Aker)

- I dommen står det at du ikke har noen troverdighet. Hva er det som gjør at du mener at det er ham som skal i fengsel og ikke du?

- Troverdigheten min er hundre prosent. Men nettverket hans er større enn min troverdighet.

- Hvordan skal du bevise det du påstår?

- Det er ved at politiet tar opp saken til ny behandling og ber meg komme inn til et avhør, så skal jeg presentere bevisene. Kjell Inge Røkke kommer til å være stein ferdig, sier Iversen.

Røkke-stikk til media

Røkke er like kategorisk når han igjen avviser å ha vært involvert i torpedovirksomhet.

- Kjell Inge Røkke har ingen kommentarer til de gjentatte påstandene som fremsettes. De er veiet av tingretten, lagmannsretten og Høyesterett, og funnet uten troverdighet. Røkke nøyer seg med å vise til dette. Røkke finner det paradoksalt at påstander som er dømt å være en del av en ulovlig utpressing, gjengis av seriøse medier, skriver Røkkes advokat, John Christian Elden, i en mail til Nettavisen.

Det var kun tingretten som hadde full behandling av straffesaken. Lagmannsretten og Høyesterett nektet anken til Iversen fremmet. Dermed er det kun én rettsinstans som har hørt torpedoens egen forklaring.

Stjerneadvokaten John Christian Elden representerer Kjell Inge Røkke. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

Iversen vil ikke si noe om hvilke bevis han påstår å ha mot Røkke. Men han snakker villig om at han og hans advokater jobber med å få saken gjenopptatt.

- Det arbeidet er veldig bra. Vi bygger stein på stein. Mine advokater kommer til å jobbe beinhardt for å få saken opp på nytt.

Skyldspørsmålet er det neppe å gjøre noe med, men Iversen-advokatene mener det er reelle sjanser for å få belyst spørsmålet om straffutmåling på nytt.

- Vi jobber frem mot at vi skal få så mange nye opplysninger som mulig gjennom podcasten som er spilt inn ved at folk henvender seg i ettertid. Målet er å samle så mange nye faktiske bevis og få flere navn på blokken, til hvert fall å få antydet overfor Gjenopptakelseskommisjonen at vi har en del nye bevis. Sett sammen med øvrige bevis i saken vil vi etter hvert stille spørsmål ved riktigheten av dommen, sier Iversen-forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

- Det vil uansett være aktuelt opp mot straffutmålingen. Oslo tingrett antydet i dommen at «Jannik» ikke har noen troverdighet. At det han forklarte ikke står til troende. Det er klart at det smitter over på straffutmålingen når de mener at han er skyldig. Når de ikke har trodd på noe han sier får han heller ikke noen av de formildende omstendighetene. Historien til «Jannik» er helt riktig.

Politiet startet undersøkelsessak

Iversen-forsvareren sier også at det ikke blir noen gjenopptakelsesbegjæring på denne siden av nyttår, men når det blir er usikkert. Blant nye bevis som er kommet inn er personer som har håndtert penger som har havnet hos torpedoen, noe som også kommer frem i podcasten «Avhørt».

Her medvirker Iversen og forteller sin historie i sin helhet. Podcasten er produsert av journalistene Stein Morten Lier og Helge M. Moldver, gjennom produksjonsselskapet Lier & Mol. Ifølge Moldver er det i overkant av 100.000 nedlastinger av de fire første episodene på plattformene til Apple, noe som gjør historien og podcasten til Iversen til en av de mest populære om dagen.

Advokat Benedict de Vibe med Iversen under rettssaken i fjor høst. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

- Kjell Inge Røkke sier han ikke har gjort noen av de tingene du påstår. Hva mener du om det?

- Kjell Inge Røkke har ingen valg enn å mene det. Men jeg sitter på bevisene. Det er bare opp til politiet å ta kontakt med mine advokater og meg, så skal jeg legge dem frem.

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet opprettet en såkalt undersøkelsessak for å se om det er grunnlag for å starte full etterforsking for påstandene om torpedooppdrag i regi av Røkke.

I januar i år var undersøkelsene satt på vent. Påtaleleder i Oslo-politiet, Audun Kristiansen, opplyste til Nettavisen mandag at det foreløpig ikke er noe nytt å melde.

Torpedoen har ikke problemer med å innrømme at saken har preget ham. Men de innerste tankene vil han ikke dele med omverdenen.

- Det er mange tanker, men de vil jeg holde for meg selv.