Her gjør Donald Trump narr av Greta Thunberg

Donald Trump skal tale til FN på tirsdag og får sterk kritikk etter utfall mot Greta Thunberg (16).

NEW YORK (Nettavisen/NTB): Med Greta Thunbergs tordentale om klima friskt i minne entrer en rekke ledere med Donald Trump i spissen de kommende dagene talerstolen i FNs hovedforsamling.

Tirsdag skal Trump tale til til hovedforsamlingen og det knytter seg stor spenning til hva han vil si.

USAs president er en av de første talerne, og han kommer neppe til å vie mye tid til de klimautfordringer verden står overfor.

Etter Greta Thunbergs tårefylte tale i FN mandag, der hun innstendig manet til kamp mot global oppvarming og tordnet mot verdens ledere, tvitret Trump sarkastisk om den glødende engasjerte svenske 16-åringen.

– Hun virker som en veldig lykkelig ung jente som ser fram til en lys og vidunderlig framtid. Så fint å se! skrev han.

Rasende respons

Responsen uteble ikke, og kort tid etter rant det inn med kritiske kommentarer som anklaget Trump for ufin trolling av Thunberg.

– Donald Trump går løs på uskyldige unge jenter, det er rett og slett motbydelig, het det i en av kommentarene.

– Donald Trump går løs på uskyldige unge jenter, det er rett og slett motbydelig, het det i en av kommentarene etter at TRump postet dette innlegget på Twitter.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog har et lite håp om at klima kommer på dagsorden når andre ledere enn Trump entrer talerstolen i FNs hovedforsamling de kommende dagene.

– Vi håper at de viktige, eksistensielle spørsmålene om klima fortsatt blir tatt opp, sier Skoog.

Han innser imidlertid at det er andre spørsmål som opptar Trump mer.

– Forholdet mellom USA og Iran veldig spent, så det blir interessant å se hvilken tone Trump slår an i det spørsmålet, ser Skoog.

En av dem som i helgen var ute og kommenterte all oppmerksomheten den 16 år gamle klimaaktivisten har fått, er Carl I Hagen.

- Greta Thunberg tror på skremselspropaganda

Han skrev et innlegg der han mente Thunberg-debatten er til å grine av.

Les: Carl I. Hagen om Greta Thunberg: - Det er til å grine av

Tirsdag ettermiddag er Carl i Hagen på nytt ute på Facebookfor å presisere at han ikke har mente å gå til angrep på 16-åringen personlig.

- Jeg ser at enkelte har misforstått min siste melding og tror jeg har rettet kritikk mot Greta Thunberg, noe jeg ikke har. Min kritikk er rettet mot alle de ledere som lytter til henne som om hun var en høyt utdannet klimaekspert med master grader i relevante naturvitenskaplige fag. Min kritikk er mot de mange politiske ledere, lærere og voksenpersoner som har innbilt unge mennesker at verden nærmer seg undergangen og at det er en klimakrise, skriver Hagen.

- Greta Thunberg og mange ungdommer tror på denne skremselspropaganda og at CO2 er farlig, men med det utgangspunkt har hun gjort en formidabel jobb og innsats for sin tro og sitt syn, skriver Carl I Hagen på Facebook. Foto: Motasje: Scanpix





- Min kritikk er rettet mot de mange som har skremt ungdom med at de 3-5 % menneskeskapte av de totale utslipp (resten er fra naturen selv) av den livsgivende gassen CO2 som det kun er 0,042 % i atmosfæren medfører en farlig oppvarming, skriver Carl I Hagen på Facebook.

Hagen sier at Thunberg lar seg lure av skremselspropaganda.

- Greta Thunberg og mange ungdommer tror på denne skremselspropaganda og at CO2 er farlig, men med det utgangspunkt har hun gjort en formidabel jobb og innsats for sin tro og sitt syn. Det er knapt noen annen som har greid å få den oppmerksomhet og gjennomslag for sitt politiske budskap og for de som deler hennes tro er hun selvsagt enormt populær.

- Det er nok mange religiøse og politiske ledere som er misunnelige på Al Gore og klimapanelet som har fått en slik støttespiller som Greta Thunberg! skriver den tidligere Frp-lederen på Facebook.

Rouhani på plass

Konflikten mellom India og Pakistan om Kashmir, samt krigene i Jemen og Syria, blir også trolig tema når Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Egypts president Abdel-Fattah al-Sisi og andre ledere skal tale til forsamlingen.

Irans leder president Hassan Rouhani er også på plass i New York, og det knyttes stor spenning til hans tale i hovedforsamlingen.

Andre ledere glimrer imidlertid med sitt fravær, blant dem Kinas president Xi Jinping og Russlands president Vladimir Putin.

Atomvåpen og utviklingsmål

Statsminister Erna Solberg (H) skal holde sitt innlegg fredag og vil snakke om naturens rolle i kampen mot global oppvarming.

Det skal også holdes en rekke møter på sidelinjen under høynivåuka, der blant annet FNs utviklingsmål og atomnedrustning er tema.

Mange av lederne som nå er på plass i FN-hovedkvarteret, skal også ha bilaterale samtaler på tomannshånd.

– Jeg håper at dialogplattformen utnyttes til samtaler om de vanskelige konfliktene, sier den svenske FN-ambassadøren.

Viktig arena

FNs hovedforsamling er en av verdensorganisasjonens viktigste beslutningsarenaer, i tillegg til Sikkerhetsrådet og FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul i sommer overtok som president for.

Høynivåuken i hovedforsamlingen ledes av FNs generalsekretær António Guterres, og fra svensk side minnes det om hva en av hans forgjengere i posten, svenske Dag Hammarskjöld, en gang sa:

– FN ble ikke skapt for å føre menneskeheten til himmels, men for å redde den fra helvete.