Her har fuglebestanden kollapset. Nå sier forskere at de har funnet årsaken

Over hundre år gammel statistikk spilte en stor rolle i å finne ut hvorfor så mange fugler har forsvunnet fra Mojaveørkenen i California.

LOS ANGELES (Nettavisen): Mange tenker nok mest på sand, kaktuser og kanskje slanger når de ser for seg en ørken, men fugler spiller også en rolle i økosystemet i slike omgivelser.

Fuglene hjelper blant annet til med pollinering av blomster og å holde bestanden av insekter og gnagere i sjakk. I Mojaveørkenen vest i USA har fuglebestanden kollapset.

Nesten 30 prosent av de nesten 135 fugleartene i ørkenen har opplevd markant nedgang det siste århundret. I tillegg ble i snitt 40 prosent færre arter observert i forskningsområdene, sammenlignet med tall fra arkivene.

Funnene er resultatet av forskning gjennom 15 år gjennomført av økolog Steven Beissinger og hans kolleger fra naturhistorisk museum ved Berkeley-universitetet. De har også funnet ut at kollapsen har en klar sammenheng med klimaendringer, skriver Los Angeles Times.

- Ikke nok vann

En annen fersk studie viser at det er nesten tre milliarder færre fugler i Nord-Amerika i dag enn på 1970-tallet. Flere faktorer spiller inn, blant annet forurensning og menneskelig påvirkning på fuglenes tilholdssteder.

Det har vært vanskelig å finne en klar kobling til klimaendringer, men det er det Beissinger og hans kolleger nå sier at de har gjort gjennom sine år med forskning. Menneskelig påvirkning kan ikke forklare kollapsen ettersom mange av områdene som ble studert er fredet.

Mojaveørkenen dekker et område på rundt 35.000 kvadratkilometer vest i USA, og temperaturen har i snitt økt med to grader celsius de siste hundre årene. Den ekstra varmen betyr at fuglene trenger mer vann.

BLIR VARMERE: Temperaturen i Mojaveørkenen har steget med to grader de siste drøye hundre årene. Foto: Mario Tama (AFP/NTB Scanpix)

I likhet med mennesker skaper fugler sin egen varme, og trenger da også en kjølingsmekanisme. Som for mennesker, er vann viktig for at fuglene skal kjøle seg ned. Og på grunn av klimaendringene, har det også blitt mindre vann i ørkenen.

- Enkelt forklart, vi har funnet ut at fugler ikke lenger har nok vann til å holde seg nedkjølt, sier Eric Riddell, en av forskerne bak studien, til KQED.

Ond sirkel

Eric Riddell og kollegene hans kom fram til funnene ved å skape en virtuell fuglemodell, der de målte hvor mye vannbehovet for de forskjellige fugleartene forandret seg med temperaturøkningen det siste århundret.

- Vi oppdaget at jo mer vann en fugleart trengte for å kjøle seg ned, jo mer har det vært en nedgang i bestanden for den arten de siste hundre årene, sier Riddell til KQED.

Spesielt store fugler som hauker og andre rovfugler, som får vann gjennom hva de spiser, har lidd mye ettersom de må spise mer for å fylle vannbehovet jo varmere det blir. Det betyr også at de må bruke mer tid til å jakte ute i solen, noe som utgjør en ond sirkel.

De som går i Mojaveørkenen advares mot varmen. Det blir stadig varmere i ørkenen. Foto: Mario Tama (AFP)

At visse fuglearter blir mindre i størrelse, kan hjelpe mot vannmangelen ettersom mindre fugler trenger mindre vann. Man har allerede sett at visse arter har krympet i størrelse, men det spørs hvor mye det hjelper ettersom det er ventet at verden bare vil bli varmere, skriver Los Angeles Times.

- Viktig bidrag

De nye funnene anses som banebrytende ettersom man kunne sammenligne med data fra langt tilbake. Det var mulig på grunn av et omfattende arbeid av Joseph Grinnell, som var leder for museet ved Berkeley fra 1908 til 1930.

FORSKERE: Steven Beissinger (venstre) og Eric Riddell er blant de ansatte ved Berkeley University som har bidratt mest til den nye studien. Foto: Nature.berkeley.edu

Grinnell gikk metodisk til verk for å kartlegge fuglebestanden, og dermed kunne forskerne bak den nye studien se på tall fra over hundre år tilbake. Det er uvanlig, ettersom mange klimaforskere bare kan sammenligne med data fra de siste tre-fire tiårene.

- Når vi snakker om effektene av klimaendringer, fokuserer vi ofte på fremtiden. Vi tenker sjelden på hva som har skjedd de siste hundre årene, sier Eric Riddell.

- Vår forskning viser at selv med den klimaendringen som har skjedd til nå, er det for varmt for disse fuglene og for mye for dem å håndtere, fortsetter forskeren.

Den nye studien har fått anerkjennelse blant andre forskere. En av dem som har fått med seg resultatene, er Paul Ehrlich. Han er evolusjonsøkolog ved Stanford University, og mener studien er betydningsfull.

- Det er en stor og økende mengde av vitenskapelig litteratur om hvordan vi ødelegger det biologiske mangfoldet, og dette er et veldig viktig bidrag til det, sier Ehrlich til Los Angeles Times.