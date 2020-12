Her har Per Sandberg og Bahareh Letnes akkurat forklart seg om drapstruslene: – Har ikke sovet godt på ett år

– Jeg ble sint, lei meg og veldig redd, sa Bahareh Letnes fra vitneboksen i Oslo tingrett tirsdag ettermiddag.

(Avisa Oslo): «Dere vil aldri være trygge. Bahareh vil smake rettferdighet. Allahu Akbar», skrev mannen i en tekstmelding til Per Sandberg. Den tidligere Frp-politikeren karakteriserer truslene som de verste han og samboeren Bahareh Letnes har mottatt.

Her står en 30-årig mann tiltalt for en rekke forhold, blant annet trusler mot henne og samboeren Per Sandberg, tidligere stortingspolitiker og statsråd for Frp.

I en tekstmelding til Sandberg på morgenen 6. januar i år, skrev mannen at han «vet hvor dere bor».

«Dere vil aldri være trygge. Bahareh vil smake rettferdighet. Allahu Akbar», het det i meldingen, der han også oppga parets privatadresse i Halden.

Omtrent samtidig sendte han melding til Letnes, der han skrev at hun skulle «dø i dag» på persisk.

Flere oppringinger

I sin forklaring i Oslo tingrett karakteriserte Sandberg truslene som det verste han og samboeren har opplevd. Det til tross for at de har levd med det han karakteriserte som trakassering, konspirasjonsteorier og usanne påstander helt siden forholdet mellom dem ble kjent i 2018.

– Truslene 6. januar var det verste av det verste. De kan ikke tolkes på noen annen måte enn alvorlige, sa Sandberg fra vitneboksen.

Samme morgen hadde både han og Letnes mottatt flere oppringinger fra den tiltalte 30-åringen via skjult nummer, uten å svare på dem.

Da hadde den tiltalte 30-åringen allerede forklart seg for retten. Han nektet straffskyld for truslene, men erkjente å ha sendt meldingene. Han forklarte at bakgrunnen var et Instagram-innlegg fra Bahareh Letnes, som også ble omtalt i flere medier.

Her uttrykte Letnes, som opprinnelig er fra Iran, støtte til den iranske generalen Qasem Soleimani. Han ble drept i et amerikansk droneangrep i Irak 3. januar i år.

Det reagerte 30-åringen, som også har iransk bakgrunn, sterkt på. Han oppfattet Letnes som sin «politiske nemesis», forklarte han i retten.

– Jeg ville skremme henne. Jeg ville at hun skulle holde kjeft. Jeg kan ikke akkurat si at det var et stolt øyeblikk, sa han.

Meldte seg til politiet

Mannen ble pågrepet samme dag etter at han selv troppet opp på politihuset på Grønland. Da uttalte han til en politibetjent at han ville gjøre alvor av truslene.

– Ville du drepe henne, spurte politiadvokat Guro Enger i retten.

– Noe i kroppen min ble aktivert av det innlegget, svarte 30-åringen.

– Det hadde kanskje gått fint, men jeg er ikke sikker. Det var et veldig alvorlig øyeblikk, fortsatte mannen og la til at det var årsaken til at han selv meldte seg til politiet.

I retten tok han avstand fra handlingene sine.

– Ingen av disse tingene jeg har gjort, tenker jeg at er greit. Det er ikke noe jeg støtter, sa 30-åringen.

Turte ikke gå ut i hagen

Sandberg og Letnes anmeldte også selv mannen til politiet samme ettermiddag. I retten forklarte paret at saken har gått sterkt innpå dem.

– Jeg ble utrolig redd. Jeg ble hjemme i tre dager. Jeg turte ikke engang å gå ut i hagen for å lufte meg. Så redd har jeg aldri vært, forklarte en tydelig preget Letnes fra vitneboksen.

– Jeg har ikke sovet godt på ett år. I ett år har jeg vært redd i mitt eget hjem, fortsatte hun.

Overfor Avisa Oslo utdyper hun at det var vanskelig å forklare seg i saken.

– Redselen min kommer tilbake når jeg må snakke om dette, særlig foran ham (tiltalte, journ.anm.), sier Letnes etter at hun er ferdig med sin forklaring.

Nå er hun spent på utfallet av rettssaken.

– Han har straffet meg i ett år. Hva blir straffen hans? Det er veldig vanskelig å vite om dette kommer til å ta slutt. Det er ikke lett å være tøff og sterk i denne saken, sier hun.

Per Sandberg sier at de har prøvd å jobbe seg gjennom saken, blant annet ved hjelp av mye arbeid i forbindelse med at de åpnet bar i Halden i mai.

– Men det er klart at det henger over oss hele tiden. Vi lever i et fengsel. Tidligere var vi flinke til å gå turer og sånt, men det er blitt vanskeligere. Dette har tatt mye overskudd og energi, sier han til Avisa Oslo.

Meldinger til Nav

Den tiltalte 30-åringen skal også ha gjentatt truslene mot samboerparet overfor en saksbehandler i Nav i ettertid. I forbindelse med en søknad om arbeidsavklaringspenger i slutten av januar, skrev han at han «faktisk mente» det da han sa at han ville drepe Sandberg og Letnes.

Videre omfatter tiltalen mot 30-åringen trusler og sjikane mot andre personer. Blant annet skal han ha sendt en rekke truende meldinger til en politimann og Nav.

«Jeg angrer fremdeles ikke på at jeg gikk til angrep på NAV frogner, jeg angrer derimot på at jeg ikke kapret en taxi slik at jeg kunne kjøre den gjennom hovedinngongen deres for å futtføre jobben mer elegant og presist, med et slikt skadeomfong at dere hadde måttet jobbe ¡ et bøttekott i en god stund», het det i den ene meldingen til Nav.

Han skal også ha skrevet at han ønsket «døden velkommen» og at det var «tilfeldigheter» som gjorde at han ikke reiste til Halden, der Sandberg og Letnes er bosatt, for å «avslutte livet til et menneske som veiver med falsk flagg».

I likhet med truslene rettet direkte mot paret, erkjente han også her de faktiske forhold, men ikke straffskyld.

Spørsmål om tilregnelighet

Mannen er også tiltalt for å ha underslått dagligvarer til en verdi av 100.000 kroner, skadeverk mot Nav-lokalene på Frogner og for å ha kalt to politifolk for «jævla morrapulere» og «maktsyke jævler».

Han nektet straffskyld for underslaget, men erkjente skadeverket. I partenes innledningsforedrag fremkom det at 30-åringens tilregnelighet vil bli et tema.

– Spørsmålet om psykisk helse på tidspunktet for de påklagede handlinger er sentralt i saken, sa politiadvokat Guro Enger.

Rettssaken avsluttes onsdag, blant annet med forklaring fra psykiatrisk sakkyndige.

