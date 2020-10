Her har Trump en knusende ledelse

Fersk måling viser at Joe Biden ikke har en sjanse i denne velgergruppen.

NEW YORK (Nettavisen): Tirsdag kveld norsk tid holder president Donald Trump et valgmøte i Gastonia i vippestaten Nord-Carolina.

Les også: Trump rasende etter legeintervju med «USAs mest troverdige mann»

Vippestatene avgjørende

Vippestatene Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida og Arizona blir trolig avgjørende for årets valgutfall.

De siste meningsmålingene gir Biden et forsprang i disse seks delstatene, med unntak av Nord-Carolina. Et gjennomsnitt av meningsmålinger i de seks delstatene gir Biden 49,1 prosent, mot 45 prosent for Trump.

Les: TV-stjerne filleristes etter Trump-støtte

En fersk måling fra ABC News/Washington Post som ble publisert på tirsdag, viser at stillingen en nærmest helt lik mellom Biden og Trump i Nord-Carolina et par uker før valget. Mens Biden får 49 prosent av støtten, får Trumps støtte fra 48 prosent av velgerne i Nord-Carolina.

Les også Slo seg kraftig opp på fyllesjuke - nå er dette millionindustri

Men når det gjelder spesielt en velgergruppe i staten, så har ikke Biden en sjanse mot Trump.

Meningsmålingen fra ABC News/Washington Post viser nemlig at hele 82 prosent av de hvite evangelistiske protestantene vil stemme for Trump, mens 17 prosent sier de vil stemme for Biden.

Vant 50 mot 46 prosent i 2016

Velgermassen i North Carolina skiller seg også ut fra resten av landet. I staten utgjør hvite protestanter 31 prosent av velgermassen, mens tallet på nasjonalt plan er 15 prosent.

Nord-Carolina har lenge vært å anse som en republikansk stat, og Trump vant også Nord-Carolina med 50 mot 46 prosent for fire år siden.

Les også Dette oralsexbildet trekkes frem som et tegn på hva som er galt i bydelen akkurat nå

Staten har ifølge ABC News vært republikansk i hvert presidentvalg siden 1968, bortsett fra to: Barack Obama vant her i 2008 med rundt 14.000 stemmer av 4,3 millioner avgitte, i likhet med Jimmy Carter, som vant enda mer mer komfortabelt i 1976.

Les: TV-stjerne kritisert for «upassende foto» med ektemannen sin

Biden leder med 51,3 %, mot 42,4

Selv om det er jevnt i Nord Carolina, viser et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene at Biden får en oppslutning på 51,3 prosent, mot 42,4 prosent for Trump, skriver NTB.

Saken fortsetter under:

54,1 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 42,7 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene.

56 % av kristne protestanter stemte Trump

Religion er en tydelig markør for hvilket parti amerikanerne stemmer på. Nesten halvparten av velgerne er kristne protestanter, og av disse ga 56 prosent sin stemme til Trump i 2016.

Les også: Kinas «flaggermuskvinne» advarer om at koronaviruset bare er «toppen av isfjellet»

20 prosent av protestantene betegner seg selv som evangelisk kristne og blant disse fikk han nesten ni av ti stemmer, 88 prosent.

Blant svarte protestanter, som utgjør rundt 7 prosent av velgermassen, var det derimot hele 96 prosent som stemte på Clinton.

Også blant USAs katolikker, som utgjør rundt 20 prosent av velgerne, var det et flertall – 52 prosent – som stemte på Trump ved forrige valg.

Les: Trump bruker Norge som korona-eksempel

Unntaket var blant katolikker med latinamerikansk bakgrunn, der nesten åtte av ti stemte på Clinton. Den gruppen utgjør imidlertid bare 5 prosent av velgerne.

Trump: - Jeg er «den utvalgte»

Joe Biden kommer i motsetning til Clinton fra en katolsk familie, noe som kan gi utslag i denne velgergruppen. Dersom han skulle vinne valget, vil han nærmest bli historisk. USA har tidligere bare hatt én katolsk president, og det var John F. Kennedy.

Les: Sexskandale-flyet: Krever få ut navnene på alle passasjerene

Trump snakker ofte om Gud, omgir seg med religiøse ledere og poserer med bibel. Ved én anledning omtalte han selv som «den utvalgte» , men amerikanere flest stiler seg tvilende til hvor religiøs han egentlig er.

Halvparten av de spurte i en meningsmåling i mars , var ikke engang sikre på om han var protestant, katolikk eller religiøs overhodet.

2 av 3 muslimer vil stemme Biden

Hver fjerde amerikanske velger identifiserer seg ikke med noen religion, og blant disse stemte 65 prosent på Clinton i 2016. Hun fikk også tre av fire stemmer fra USAs jødiske minoritet og vant klart blant USAs muslimer.

Muslimer utgjør omtrent 1 prosent av velgerne i USA, og to av tre sier i meningsmålinger at de kommer til å stemme på Biden.

Selv om velgergruppen er relativt liten, bor mange av dem i viktige vippestater som Florida, Pennsylvania, Michigan, Ohio og Texas, og muslimske stemmer kan derfor bli viktige. Det samme gjelder jødiske stemmer, først og fremst i Florida.

54 prosent hvite stemte på Trump

74 prosent av dem som stemte sist det var presidentvalg, var hvite, og 54 prosent av dem stemte på Trump.

10 prosent av velgerne var svarte, og av dem stemte mer enn ni av ti på Clinton. Praktisk talt alle svarte kvinner stemte på henne.

Blant velgerne med latinamerikansk bakgrunn, som også utgjorde rundt 10 prosent, stemte nærmere sju av ti på Clinton, som også kapret åtte av ti stemmer blant velgere med asiatisk bakgrunn.

Bakgrunn om amerikanske velgere: Slik stemmer velgerne i USA