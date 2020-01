Her kan coronaviruset komme fra

Eksperter peker på flaggermus og slanger som kilden til coronaviruset.

Coronaviruset smitter primært fra dyr til mennesker. Forskere tror nå at det kommer fra flaggermus eller slanger. Flere personer skal ha blitt smittet etter å ha spist flaggermus. Personer skal også ha blitt smittet av slanger.

- Svakt regulerte markeder som selger levende dyr, samt ulovlig handel med dyr, skaper en unik mulighet for viruset til å smitte fra dyr til mennesker, skriver Wildlife Conservation Society torsdag.

- Det er logisk å tenke at flaggermus er den originale kilden til coronaviruset, men det har trolig vært et mellomledd i overføring av viruset fra flaggermus til mennesker, skriver forskere i journalen Science China Life Sciences, skriver CTWNews.

En annen studie, publisert i Journal of Medical Virology, peker på slanger som smittekilden for mennesker.

Også SARS-viruset hadde flaggermus som kilde. Disse smittet så andre dyr, som igjen smittet mennesker.

Kinesisk matkultur er høyst sannsynlig årsaken til utbruddet av coronaviruset. Flere personer skal være smittet etter å ha spist flaggermus.

- Flaggermus og fugler er vurdert til å være reservoarer for typer av virus med pandemi-potensiale, sier virolog Bart Haagmans ved Erasmus Medical Center i Rotterdam til Business Insider.

WHO: - Ikke alvorlig hendelse

Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærte torsdag at utbruddet av sykdom forårsaket av det nyoppdaget coronaviruset 2019-nCoV så langt ikke vurderes å være en «alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse», såkalt PHEIC (Public Health Emergency of International Concern).

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus (i midten) hold torsdag pressekonferanse om coronaviruset og sier det foreløpig ikke er grunn til å erklære en global helsekrise. Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Beslutningen ble tatt etter råd fra en uavhengig krisekomité oppnevnt av WHO. Det skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

Professor Ørjan Olsvik ved UiT sier til NRK at viruset har en betydelig lavere dødelig enn for eksempel sars og mers.

– Dødeligheten er på 2 til 4 prosent. Og de som er døde, er i all hovedsak eldre. Gjennomsnittsalderen på pasienter har vært 73 år, og den yngste – på 48 år – hadde en kreftsykdom i tillegg. Veldig mange av disse døde for tidlig. De var ikke veldig friske, sier Olsvik.

Kina stenger Den kinesiske mur

Hittil er minst 26 mennesker omkommet i Kina, og 830 sykdomstilfeller er påvist.

Kinesiske myndigheter innfører reiserestriksjoner i hittil 13 byer for å hindre spredning av det nye coronaviruset. Tiltakene berører 41 millioner mennesker.

I tillegg blir deler av Den kinesiske mur og andre kjente landemerker som Ming-dynastiets graver og Yinshan Pagoda stengt fra og med lørdag.

For å behandle pasienter som er smittet av coronaviruset, vil Kina bygge et sykehus på ti dager, opplyser statlige medier.

Sykehuset skal bygges i sentrum av Wuhan, og forventes å være i bruk innen 3. februar. Det vil ha vil ha 1.000 sengeplasser fordelt på 25.000 kvadratmeter, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.