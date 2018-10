Her kan det bli 20 grader i dag og i morgen

I dagene framover vil omtrent hele landet kunne nyte godt av mildvær i varierende mengder, men inn mot helgen og utover blir det mest vått og overskyet.

Det beste været kommer før helgen hovedsakelig på torsdag og fredag. Selv om Vestlandet får et lite pusterom, vil det hølje ned igjen lørdag og søndag.

Innbyggerne i Nord-Norge har kanskje mest grunn til å være fornøyd med temperaturen, men må også forberede seg på noe nedbør.

– Det er et lavtrykk som ligger nord i Barentshavet som vil fortsette å gi bygevær, men det vil gradvis bli lettere fra torsdag i Nordland, Troms og Finnmark, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen ved Værvarslinga i Nord-Norge til NTB.

Et høytrykk mer østover sørger for varmere luft og finvær med milde temperaturer. Spesielt fredag vil bli en fin dag over hele Nord-Norge med temperaturer mellom 10 og 15 grader i Nordland.

– Et nytt lavtrykk på vei inn fra Norskehavet sørger for at det blir mer nedbør lørdag i Nordland og Troms, mens Finnmark ser ut til å slippe unna i denne omgangen. Det blir altså milde temperaturer for landsdelen, men noe nedbør, sier hun.

Kort lyspunkt på Vestlandet

Vestlandet har fått voldsomt med nedbør det siste døgnet, helt opp mot 151 millimeter på Gullfjellet i Hordaland, men også der går det mot gradvis lettere vær, i alle fall for en stakket stund.

– Det blir en liten smak av sommer med temperaturer mellom 14 og 17 grader og opp mot 20 grader lokalt fra torsdag, men moroa varer ikke lenge, konstaterer Nordhagen.

Temperaturen bikket 20 grader i Sigdal i går🌡 I dag kan det være flere steder #Østafjells som henger seg på, og i morgen er det #Vestlandet som står for tur. Dette kan vi vel kalle indian summer? 😊 Ta en titt på denne her: https://t.co/MiWk98cuK3 pic.twitter.com/W1b7QmekH4 — Meteorologene (@Meteorologene) 10. oktober 2018

Allerede torsdag ettermiddag kommer et lavtrykk som vil gi økende vind og nedbør i løpet av fredagen. Også lørdag og søndag vil inneholde mye nedbør, men det er usikkert hvor mye som kommer.

– Lavtrykket drar også med seg varm luft, så selv med nedbør vil det være en behagelig temperatur, sier hun.

Pent østafjells

Østafjells vil også få smake på en siste rest av sommer, spesielt i indre strøk. Buskerud, Vestfold og Telemark kan få opp mot 20 grader og veldig pent vær inn mot helgen, men deretter mer skyet. Nedbøren vil sannsynligvis holde seg borte.

– Det vil bli et lavt skydekke som fører til noe tåke. Også Østafjells vil det beste været komme før helgen, og regnet vil holde seg borte, men det kan komme litt utover dagen på søndag. I fjellområdene kan det komme økende vind, men Østlandet ligger mer skjermet til og vil kunne få nyte mest oppholdsvær og behagelige temperaturer, avslutter statsmeteorologen.

(©NTB)

Mest sett siste uken