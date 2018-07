Her kan det bli varmerekorder i dag

Fredag ligger an til å bli et av årets varmeste dager. Vi kan vente oss varmerekord flere steder. Akkurat nå er Rogaland varmest

- Vi kan vente oss varmt vær i hele Norge. Men hvor det blir varmerekord - det er fortsatt vanskelig å si, sier meteorolog, Eldbjørg Moxnes til Nettavisen .

Rogaland varmest

Rogaland er varmest med 27,7 grader da Nettavisen snakker med meteorologen klokken 09.20.

- Men vi venter de høyeste temperaturene mellom klokken 16.00 og 18.00, og temperaturene er stigende flere steder, så det er ikke sikker Rogaland kommer til å være varmest utover dagen.

Moxnes forteller videre at det er ventet at det blir varm i områdene mot Sverige og Møre og Romsdal i indre fjordstrøk.

- Men vi må se an etter hvert, så det er vanskelig å spå. Men Nedre Eggedal har vært varmest i år med 33,8 grader målt 26. juni, så det kan tenkes at varmerekorden settes der. Det er generelt varmt i hele Sør-Norge, så det er mange gode kandidater for varmerekord. det er vanskelig å vite på forhånd, sier hun.

Sterk UV-stråling

Ifølge meteorologene kan også vi vente oss moderat til sterk UV-stråling. Så husk på å beskytte øyne og hud, og ta pauser i skyggen, melder meteorologene på Twitter.

- Men det spørs hvilket underlagt man har fra før. Er man vant til sola og vet hva man tåler, så burde gå greit. Etter denne sommeren burde de fleste ha et godt grunnlag. Man burde uansett sole seg med måte bruke solkrem, sier meteorologen.

Moderat til sterk UV-stråling i store deler av #Norge i dag! Da er det viktig å beskytte både øyne og hud når du er ute, og husk å ta pauser i skyggen Hold deg oppdatert på daglige UV-verdier på: http:// yr.no/uv-varsel/

Moderat til sterk UV-stråling i store deler av #Norge i dag! Da er det viktig å beskytte både øyne og hud når du er ute, og husk å ta pauser i skyggen ⛱️ Hold deg oppdatert på daglige UV-verdier på: https://t.co/zAL0CHfktT pic.twitter.com/lUKraYC7F5 — Meteorologene (@Meteorologene) 27. juli 2018

God morgen, nesten skyfrie #Norge! I dag er det venta tørt og varmt vær i hele landet ☀️ pic.twitter.com/sKipzSnK1o — Meteorologene (@Meteorologene) 27. juli 2018

Sjekk det været!

Kommer alt fra 5 til 60 millimeter regn til helga



Det har lenge vært stor skogbrannfare her på Østlandet,men nå har skogbrannfaren økt til stor i Rogaland og i Hordaland, ifølge meteorologene.

Omsider kan kommer det litt regn i Sør-Norge, men med store variasjoner på hvor mye som kommer. Det avhenger av hvor regnbygene treffer, skriver meteorologene på Twitter.

Omsider! I helga blir det endelig litt regn i knusktørre områder i Sør-Norge 💧 Merk at det blir stor variasjon i hvor mye som kommer, avhengig av hvor regnbygene treffer. Det kan bli alt fra 5 til 60 millimeter i løpet av helga! #Østafjells #Rogaland pic.twitter.com/gMar0ASUsX — Meteorologene (@Meteorologene) 27. juli 2018

Turværet er truet på lørdag

OBS: Lørdag blir det veldig dårlig turvær i #fjelletiSørNorge med mye vind, regn og torden, skriver meteorologene på Twitter.

De skriver at det blir dårlig turvær på fjellet i Sør-Norge på lørdag. Fjellet vil være preget av mye vind, regn og torden.

- Det blir dårlig vær i Sør-Norge på lørdag, det er ventet både regn og torden. I tillegg er det ventet mye vind, særlig i fjellet, sier vakthavende meteorolog Marit Berger til Nettavisen.

Les mer: Rekordvått på Svalbard i juli

Regnbyger i hele Sør-Norge

På lørdag vil regnbygene prege Sør-Norge, men utover søndag blir det bedre.

- Den verste vinden vil roe og bli bedre utover søndagen, og bygene vil roe seg ned, sier meteorologen og presiserer at dette gjelder sør for Trondheim.

Greit vær i nord

I Nord-Norge og nord for Trondheim blir det greit vær, ifølge meteorologen.

- Temperaturen kan komme opp i 25 grader enkelte plasser sør på Helgeland, men det vil være preget av en del vind, så det oppleves kanskje ikke så varmt.

- Vi får finest vær i de to nordligste fylkene med mulighet for byger på søndag. Vi får byger siden det trekker nordover fra Sør-Norge, og det vil nå deler av nordland på søndag, men det er i de sørligste delene.

Les mer: - Uten klimaendring er så mange varmerekorder svært usannsynlig

OBS: Lørdag blir det veldig dårlig turvær i #fjelletiSørNorge med mye vind, regn og torden. pic.twitter.com/Wk1O8kmgrm — Meteorologene (@Meteorologene) 26. juli 2018

I dag legger en skog av master til kai i #Stavanger i forbindelse med The Tall Ships' Races ⚓ Med det begynner årets #skutefest som skal vare ut helga. Det blir høye temperaturer, men fra lørdag ettermiddag og frem til søndag formiddag ventes regn, regnbyger og kanskje torden. pic.twitter.com/GQSwArq0qa — Meteorologene (@Meteorologene) 26. juli 2018

Aldri målt så mye regn

Det kanskje en fattig trøst at det er fint vær og at det ligger an til varmerekorder for Nord-Norge, som faktisk har satt nedbørsrekorder denne sommeren.

Fire stasjoner i Nordland slo offisielt nedbørsrekorden for juni: Skjomen-Stiberg i Narvik, Sortland, Ålsvåg i Vesterålen II i Øksnes og Andøya i Andøy.

- De fire stasjonene som fikk ny nedbørsrekord er nok det mest sensasjonelle i Nordland. Det regnet ikke mest der, og det var ikke avvik så store at de slo avvikene i Troms - men det var eksepsjonelt nok for de stedene til at det ble rekord. På Andøya ble det slått rekorder fra 1986 og 1999, på en stasjon som har målt siden 1964, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt Ketil Tunheim til Nettavisen.

Bardufoss hadde 371 prosent mer enn normalen og satte ny nedbørsrekord.

På topp 3 for nedbør i juni i Nordland ligger Kvitfossen, Sisovatnet og Lurøy.

Men det er kun Svalbard og Jan Mayen som har registrert nedbør over 100 prosent av normalen.

- Derfor virker det sannsynlig at det ikke har kommet unormalt mye nedbør på fastlandet i juli, sier han.

Mest sett siste uken