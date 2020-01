Her kan det komme opp mot 100 mm regn det neste døgnet

Flere lavtrykk fører til ordentlig ruskevær på Vestlandet de neste dagene, og uværet er på vei nordover.

Meterologisk institutt har sendt ut gult farevarsel på nedbør for Vestland fylke. Lokalt kan det komme opp mot 100 mm regn.

VÅTT: Lokalt kan det komme opp mot 100 mm regn søndag. Foto: (Meteorologisk institutt)

– Når Meteorologisk institutt melder det så skal ikke vi begynne å krangle. Det kan komme mye nedbør her de neste timene. Det er grått og disig utenfor, forteller vakthavende meteorolog i Storm, Isak Slettebø til Nettavisen.

Ifølge Slettebø får han og resten av Bergen en litt roligere start på uken mandag, med lite nedbør relativt til de forrige dagene, før det blir verre igjen på tirsdag og onsdag:

– Da er det sjanse for full storm, spesielt på nordlige deler av Vestlandet. Det er som følge av et lavtrykk over Island som blir sterkere utover i neste uke. Det er ikke nødvendigvis farlig, men her vil man få et kraftig uvær, lover han.

På onsdag er det i tillegg fare for torden i vest.

Vått i store deler av Norge

For store deler av resten av landet blir det også en våt søndag:

– Været på Vestlandet er på vei nordover, og har vel nå klokken 11 allerede kommet frem til Helgeland, forteller Slettebø.

– Der fortsetter det videre, og innen i kveld skal det ha nådd Troms. Et annet lavtrykk fører allerede til at det er snøbyger lengst nord i landet, først og fremst i Finnmark, selv om her var det verre i går.

Se video av de 13 forventede lavtrykkene de neste dagene øverst i saken.

Østlandet på sin side er litt i le, og slipper unna den verste nedbøren søndag.

– Det blir ikke så mye nedbør i utgangspunktet, men vi ser at det har snødd litt ved Torp i Sandefjord, så den nedbøren som kommer kan bli til snø enkelte steder, sier Slettebø.

Snøfokk og vanskelige kjøreforhold

Meteorologisk institutt har også sendt ut varsel om fare for snøfokk og vanskelige kjøreforhold på de høyeste fjellovergangene:

Meteorologen ved Storm er enig med Yr om dette:

– Ja, her blir det fort en del snøfokk. Dette vil vi også få se de neste dagene, forteller Slettebø.