Her kan du gå på ski i påsken

Men Skiforeningen har klare råd til de som skal ut på ski denne påsken.

Fjellpåsken forsvant for de fleste med koronaviruset og hytteforbudet, men for de ivrigste skigåerne er det fortsatt mulig å finne skispor i lavlandet på Østlandet.

«Det våres i Marka, men det er fortsatt skiføre nord i Marka», skriver Skiforeningen på sine nettsider.

Skiforeningens løypesjef, Hege Blichfeldt Sheriff, har derfor en klar oppfordring til alle som ikke må holde seg inne:

- Kom dere ut på tur, og få et frikvarter i unntakstilstanden.

Her er det skiføre

Bor du i Oslo-området, trenger du heller ikke dra langt for å finne skiføre.

- Det er skiføre nord i Marka, og fra cirka 450-500 meter over havet. Så i høyden finner du skiføre, en times kjøretur fra Oslo, forteller Blichfeldt Sheriff.

Det er skiføre nå på Ringkollen, Svartbekken, Mylla, Brovoll, Nannestad og Lygna.

- Skiføret ryker nok først på Ringkollen, for der har vi ingen skogsbilvei ut fra Ringkollen. Det som truer skiføret er myrer og bekker. På de andre stedene er det løyper på skogsbilvei, så der er underlaget trygt og godt, sier hun.

SKIPÅSKE: - Det er skiføre nord i Marka, og fra cirka 450-500 meter over havet. Så i høyden finner du skiføre, en times kjøretur fra Oslo, forteller løypesjef Hege Blichfeldt Sheriff i Skiforeningen. Foto: Skiforeningen

- Prepareres skiløypene fortsatt?

- Ja, det gjør de. Det er ikke sånn at det nødvendigvis prepareres hver dag på grunn av forholdene nå, men kanskje annenhver dag, sier løypesjefen.

Det er også mulig å ta toget til Grua, og å gå på ski i Romeriksåsen. Skimuligheter finnes det fortsatt også i næranleggene i Linderudkollen, Holmenkollen og på Eidsletta i Asker.

«Ta det rolig i utforkjøringer. Bare flekker kan forekomme, særlig i solhellinger», er rådet.

SKIFØRE: Slik så det ut på Lygna i Gran kommune tirsdag, der det er preparerte skiløyper. Stedet ligger en drøy times kjøretur fra Oslo. Foto: Web-kamera Øståsen skiløyper

- Det er påskeføre

I påskeuka har meteorologene i tillegg varslet drømmevær på Sør- og Østlandet, med temperaturer opp mot 15 grader enkelte steder.

Dette vil tære på snøen, men vil også gi skikkelig påskevær for de som tar turen ut.

- Det er påskeføre, rett og slett. Føret er kanskje ikke så bra for trening, men mer for tur og opplevelse. Man kan jo også prøve seg litt utenfor skiløypene, for det er gjerne litt skare som bærer, sier Blichfeldt Sheriff, og legger fornøyd til:

- Så man kan gå på oppdagelsestur og ha med Kvikk Lunsj og appelsin - og det er er jo nydelig vær.

- Hva bør man smøre skia med?

- Det er klisterføre, slår hun fast, og legger til at folk bør følge med på Skiforeningens daglige føremeldinger før de legger ut på tur.

FJELLPÅSKE: Koronakrisen har satt en stopper for skiturer på fjellet i påsken i år, men skiføre kan man finne selv i lavlandet. Foto: Erik Johansen

- Gå ut tidlig eller sent

Skiforeningen understreker også at de samme smittevernrådene gjelder i Oslomarka som for alle andre steder folk ferdes i disse koronatider.

- Vi råder alle til å holde avstand både på parkeringsplassene og i løypene. Skiene er gjerne to meter lange, så en skilengdes avstand er et minimum - så dette går nok veldig bra, sier Blichfeldt Sheriff til Nettavisen.

Rådet hennes er også å oppsøke litt andre steder enn de mest populære utfartsstedene, hvor det fort kan bli folksomt nå i påsken.

- Det går også an å gå ut litt tidlig eller sent. Alle må jo ikke gå på ski i 12-13-tiden. Det samme gjelder på barmark - alle trenger ikke søke til samme utfartssted, sier hun.

Skiføre i Trondheim



Men det er langt fra bare på Østlandet det er skiføre i påsken. Lenger nord i landet er det mer enn nok med snø, og skimulighetene er mange.

I Bymarka i Trondheim meldes det tirsdag om nyoppkjørte skiløyper.

«Det kjøres løyper både fra Granåsen og Skistua i Bymarka og i Estenstadmarka», skriver Trondhjems Skiklub på sine nettsider.

Også der anbefales folk å smøre skiene med Swix K22 Universal klister.

«Husk å følge rådene fra helsemyndighetene. Vi oppfordrer alle til å holde avstand», skriver skiklubben.

SKIFØRE: Slik så det ut på Kalvemyrputten i Vestmarka vest for Oslo palmesøndag, med preparerte skispor så langt øyet kan se. Foto: Erik Unneberg (Skiforeningen)

Advarer mot vann

Samtidig som temperaturene stiger, smelter også på isen på vannene i vårsola. Skiforeningen advarer derfor folk mot å gå over islagte vann:

«Mildværet tærer også på isen, merkestikkene er tatt inn og vi fraråder nå alle å krysse islagte vann», skriver Skiforeningen på sine nettsider.

Det påpekes også at det er innført parkeringsrestriksjoner på flere av utfartsstedene hvor det nå er skiføre. På Brovoll, Mylla og Svartbakken i Lunner kommune er antall parkeringsplasser redusert - og det er forbudt å parkere langs veiene.