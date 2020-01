Her kjører bussen fra rullestolbruker Amir (29): - Hæ, han bare stakk?!

Amir fikk ikke komme med bussen fordi han sitter i rullestol.

Amir Hashani (29) forteller til Nettavisen at han er sjokkert etter opplevelsen. Han har cerebral parese og er avhengig av rullestol.

- Jeg tenker at det er helt forjævlig. Det er jo hverdagsdiskriminering, sier Hashani til Nettavisen.

Rundt midnatt natt til tirsdag hadde han en forferdelig opplevelse på bussholdeplassen til 32-bussen som går fra Kværnerbyen i Oslo til Nationaltheateret i sentrum. Bussen kom, men sjåføren fikk ikke ut rullestolrampa.

- Sjåføren skrek til meg, og sa at det ikke var hans ansvar, forteller Hashani til Nettavisen. Han selv filmet store deler av opplevelsen med bussjåføren.

- Bussen bare reiste, og jeg ble stående igjen alene. Jeg ble stående der i 40 minutter før kjæresten min kom og hentet meg, sier Hashani, som er nestleder i Norges Handikapforbund Oslo.

Da var klokken cirka 01.00 natt til tirsdag.

- Det jo den siste bussen, skal jeg gå?

I videoen Hashani har filmet ser vi dialogen mellom Hashani og bussjåføren. Sjåføren prøver å forklare at han mangler noe for å få ut rullestolrampen, og sier han skal ringe sin arbeidsleder. Hashani blir mer og mer fortvilet.

Amir Hashani Foto: Privat

Han spør gjentatte ganger om hvordan han skal komme seg hjem.

- Dette er jo den siste bussen. Hvordan skal jeg komme meg hjem. Skal jeg gå? sier Hashani til bussjåføren.

Sjåføren går fram og tilbake i bussen og snakker - trolig i telefonen. Han klarer ikke å svare på Hashanis spørsmål, og til slutt bryter han ut:

- Men det bedriften, det er ikke meg (min skyld)!

Deretter lukker sjåføren dørene til bussen og kjører avgårde.

- Hæ, han stakk? Bussen stakk?! sier Hashani sjokkert til seg selv, mens han fortsatt filmer.

Ruter: - Det skal ikke skje

- Hva tenker du om at bussen dro?

- Jeg synes det er iskaldt. Hva skulle jeg gjøre? Jeg fikk panikk, sier Hashani.

Han sier opplevelsen heller ikke er enestående.- Jeg opplever det hver eneste dag når det gjelder kollektivtransport. Bydelen og politikerne må åpne øynene, sier han.

Ruter legger seg flate og sier at denne videoen skal de bruke til å bli bedre.

- Dette skal ikke skje. Det vi ser i filmklippet er svært beklagelig, sier kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren i Ruter til Nettavisen.

Cathrine Myhren Kommunikasjonsrådgiver i Ruter, med ansvar for indre by i Oslo. Foto: (Ruter)

- Vi har allerede tatt dette videre internt, og snakker da med den aktuelle operatøren for å bedre forstå hvorfor dette har skjedd, og for å forhindre at lignende situasjoner oppstår igjen. Vi må rett og slett bli bedre. Det er ikke godt nok, og beklagelig, sier Myhren.

Ruter: - Kan få pengene tilbake

Hun sier at alle Ruters busser er tilrettelagt med ramper for rullestolbrukere, og at sjåfører skal være oppmerksomme på de behov kundene måtte ha.

- Et hvert tilfelle der vi svikter, er et tilfelle for mye. Dette er et eksempel som vi skal bruke til å forbedre oss, sier hun.

Myhren sier at Ruter har dialog med Norges Handikapforbund og andre organisasjoner i arbeidet med å bli bedre.

Hun sier at Amir Hashani kan få pengene tilbake hvis han måtte betale for turen hjem. Myhren sier at det ikke er noen plaster på såret, men at det er en del av reisegarantiordningen til Ruter.