Her kjørte den kaprede ambulansen - politiet ber om tips

Politiet ber publikum om hjelp for å kartlegge hva som skjedde før og etter ambulansekapringen sist uke.

OSLO (Nettavisen): Oslo politidistrikt gikk mandag ut med et kart som viser kjøreruten til ambulansen som ble stjålet på Rosenhoff tirsdag 22. oktober og som endte i en husvegg på Torshov etter en vill ferd.

Ambulansen ble stjålet klokka 12.34 og ble stoppet på Torshov klokka 12.45.

- Politiet er fortsatt interessert i observasjoner av ambulansen innenfor den vedlagte ruta. I tillegg er vi interessert i observasjoner av en blå Saab som gikk på taket rett før ulykken og av selve ulykken. Politiet ønsker også tilsendt videoer og bildemateriale i forbindelse med saken, skriver politiet i en pressemelding.

32-åring siktet

En 32 år gammel mann fra Asker er siktet for drapsforsøk etter ambulansekapringen, mens en 25 år gammel kvinne fra Gjøvik er siktet for befatning med våpen og for medvirkning til oppbevaring av narkotika.

Her kjørte ambulansen

Kartet som politiet gikk ut med mandag viser stedet der ambulansen ble kapret og at den kjørte i retning Torshovdalen og så nedover Mailundveien/Fagerheimgata etter kapringen. Videre fortsatte den gjennom Tverrbakken i sørenden av Torshovdalen og så nordover i Vossegata. Ambulansen svingte opp Johan Svendsens gate øst for Torshovparken, kjørte inn Nordkappgata, inn Edvard Griegs gate og så sørover igjen i Kyrre Grepps gate før den kom inn i Åsengata ved Sandaker Senter og svingte nedover Vogtsgate. Nær Sandaker senter ble en barnevogn med tvillinger påkjørt og tre andre personer var nær ved å bli truffet av ambulansen.

Fant prosjektil i kafevindu

I Vogtsgate fortsatte ambulansen ferden et par kvartaler før den svingte inn Trøndergata ved Soria Moria og kom ut igjen fra Hegermanns gate og krysset Vogtsgate i retning Torshovoksen. Det var her i krysset Vogts gate/Hegermanns gate at Spesialenheten for politisaker har tatt beslag i et prosjektil som havnet i vindusruta på bakeriet Backstube. Spesialenheten har sagt at de regner med at det var politiet som avfyrte skuddet. Oslo politidistrikt har bekreftet at det ble løsnet skudd mot ambulansen for å stanse den. En politibil og en annen ambulanse ble også brukt for å presse den kaprede ambulansen av veien. Ingen ble skadet som følge av at politiet avfyrte skudd i forbindelse med pågripelsen. Den ville ambulanseferden endte som kjent i en bygård i Krebs gate et kvartal lenger opp.

Minuttene før kapringen

I minuttene før kapringen kom en eldre Saab personbil kjørende - etter alt å dømme i høy fart fra Sinsenkrysset - og havnet på taket på gang- og sykkelveien i en rundkjøring i krysset Mailundveien/Trondheimsveien.





- Så ut som han bar tungt

Et øyenvitne som sto i 4. etasje i Trondheimsveien 184 så den eldre Saab-personbilen ligge på taket i gang- og sykkelveien og en mann med sort bag og blå Ikea-pose gå ut av bilen og fortsette bort fra stedet.

- Han var allerede ute av bilen da jeg så ham. Vi trodde han var full eller rusa, og vi så at han begynte å gå nedover etter å ha krabbet ut av bilen. Han bar på en blå Ikea-pose og hadde en sort bag på ryggen, og det så ut som han bar tungt, fortalte øyenvitnet til Nettavisen om det som skjedde i minuttene før ambulansekapringen.

Han var vitne til at mannen krysset veien nedenfor rundkjøringen og så at han bare fortsatte forbi noen som åpenbart forsøkte å stoppe ham for å hjelpe.

- Ambulansen kom opp veien på vestsiden av bygget jeg befant meg i (Mailundveien). Folk på gata pekte i den retningen mannen hadde gått. En fra ambulansen gikk ut av bilen og fulgte etter mannen, mens ambulansen svingte rundt i rundkjøringen og ned Trondheimsveien. Etter noen få minutter fikk vi nyhetsmelding om at en ambulanse var kapret, forteller mannen til Nettavisen.

Fra sitt utsiktspunkt i kontorbygget kunne han se og høre at det strømmet på med andre nødetater til området.

KJØRTE AV VEIEN: - Det var like etter klokka 12.30 tirsdag 22. oktober at politiet fikk melding om en trafikkulykke ved Rosenhoff i Oslo, der en bil hadde havnet på taket på gang- og sykkelveien noen hundre meter nedenfor Sinsenkrysset. På dette bildet ser vi mannen som kjørte bilen gå av gårde bærende på en sekk og en blå Ikea-pose. Kort tid etter ble en ambulanse som kom til stedet kapret. Foto: Tipser (Nettavisen)

VILL FERD: Utenfor denne bygården på Torshov i Oslo endte ambulansen sin ferd etter kapringen. Væpnet politi skjøt mot ambulansen for å stanse sjåføren. Foto: Kjetil Mæland (Nettavisen)

Flere politipatruljer fulgte etter den stjålne ambulansen samtidig som det ble gitt bevæpningsordre. Politiet fulgte etter ambulansen mot Torshov. En kvinne med barnevogn med tvillinger ble påkjørt og tre andre var nær ved å bli truffet av ambulansen i nærheten av Sandaker Senter. Disse personene ble sendt til sykehus og legevakt, men slapp fra det uten alvorlige skader.

Det ble løsnet skudd mot ambulansen for å stanse den.