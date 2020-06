Her klatrer albinoekornet i treet

2. pinsedag dukket det som skal ha vært et albinoekorn opp nok en gang i Fredrikstad.

FREDRIKSTAD/OSLO (Nettavisen): Det som skal være et albinoekorn har blitt observert flere ganger i området Økobyga, nord i Fredrikstad.

Så seint som i februar ble det att på til avbildet i Fredriksstad Blad.

Men sjeldent har noen fått komme tett på det sjeldne dyret. Gleden var dermed stor da Nettavisens nyhetsredaktør, René Svendsen, fikk avlegge et besøk på kloss hold.

- Nesten tamt

- Jeg har lest at det har blitt observert to kilometer unna der jeg bor, og så har jeg snakket med en fotograf som hadde sett det like ved nærområdet mitt. Så, da jeg gikk tur med hunden i skogen 2. pinsedag, så jeg plutselig noe hvitt som hoppa mellom to trær, forklarer han.

Svendsen forteller at ekornet ble sittende nokså stille i en liten periode mens han nærmet seg treet.

Albino-ekorn, Fredrikstad. Foto: René Svendsen (Nettavisen)

- Det er mye ekorn i skogen, men jeg har aldri kommet så tett på et av dem uten at de stikker av. Det virka nesten litt tamt, beskriver han.

Tidligere på dagen hadde Svendsen tenkt på at han aldri pleide å se noen dyr på de mange lufteturene han foretar seg med bikkja. Dermed var det artig at han bare noen timer senere skulle få møte på det som skal være et albinoekorn.

- Det var veldig stas. Jeg har fått et ekorn i huset før, da det gjemte seg bak kjøleskapet, men det var veldig hissig. Dette var noe helt annet, mener han.

- Én av 100.000

Ifølge Daily Mail forekommer albinisme hos ett av 100.000 ekorn.

- Jeg anslår at jeg sto to meter unna ekornet, så jeg holdt i hvert fall korona-avstand til dyret, humrer Svendsen.

STAS: René Svendsen syntes det var artig å få se det som kan være et albinoekorn på nært hold. Foto: Selfie (René Svendsen)

I mai 2019 ble en sjelden albinopanda, som aldri hadde blitt fotografert utenfor fangenskap, avbildet i Kina.

I 2006 dukket albinoelgen «Albin» opp i Østfold. Det hvite dyret ble raskt rikskjendis på grunn av sinn uvanlige farge, men ble skutt av en dansk jeger i 2011.

