Her klatrer jenta (8) over den «ugjennomtrengelige» muren til Donald Trump

Her viser åtte år gamle Lucy Hancock at det ikke er noe problem å komme seg over den «ugjennomtrengelige muren» til president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): «Trump skrøt av at hans grensemur var så og si ugjennomtrengelig. Så klatret en åtte år gammel jente over en replica.»

Slik lyder tittelen på en sak fra Time Magazine som denne uken har gått viralt i USA.

Der ser man en video av den åtte år gamle jenta Lucy Hancock som klatrer over en replika av muren som Donald Trump har fått satt opp langs deler av Mexico-grensen.

Stålkonstruksjonene som nå settes langs grensen til Mexico er fra 5.5 til 9,1 meter høye, og veggen jenta klatret opp var på 5,5 meter. Og det tok henne litt over ett minutt å komme over.

Trump: - Så og si ugjennomtrengelig

Da Trump i september sa til pressen at muren hans var «så og si ugjennomtrengelig», under et besøk i det aktuelle området i San Diego, endte det hele bare opp med å bli en utfordring for den åtte år gamle jenta.

- Man forteller ikke en bona fide fjellklatrer at noe er umulig å klatre, sier Rick Weber, medgrunnlegger av Muir Valley rock climbing park i Rogers, Kentucky, til Time.

Han tok utfordringen fra Trump på strak arm og bygget en replika av stålkonstruksjonen. Og da tok det heller ikke lang tid før åtte år gamle Lucy Hancock kom på besøk for å bryne seg på veggen.

- Er interessert i immigrasjon

Ifølge jentas mor, Karla Hancock, brukte ikke datteren noe tau eller utstyr for å klare opp veggen, bare en belay, et selvsikringssystem som klatrere bruker i tilfelle man faller.

Moren forteller også at datteren har funnet en tiltrekning til politikk og fjellklatring fra en tidlig alder, og at datteren nylig begynte å interessere seg for immigrasjon.

Stålkonstruksjonene som nå settes langs grensen til Mexico er fra 5.5 til 9,1 meter høye. Her er president Donald Trump på besøk langs grensen ved Otay Mesa, California, i september i år. Foto: REUTERS/Tom Brenner

Som tredjeklassing mente hun at den nasjonale debatten rundt immigrasjon var forvirrende.

- For henne er det svart, hvitt. Hvis noen er sultne og du har midler til å gi til dem, hvorfor skulle du ikke det? sier Karla Hancock til Time.

Moren la ut videoen av datteren som klatret over veggen på Facebook forrige helg - og denne uken ble opptaket fanget opp av Time Magazine, hvor saken og videoen gikk viralt.

- «Bare barnemat» å klatre over

Ifølge Rick Weber tok det en voksen person ca 40 sekunder å klatre over veggen.

Da president Donald Trump presenterte den nye konstruksjonen i september, fortalte han samtidig at 20 klatrere mente at den var vanskelig å komme seg over.

Det er ikke Weber enig i.

- Vi er alle veldig forundret fordi ingen av oss i klatremiljøet har hørt om disse 20 klatrerne som angivelig skal ha forsøkt seg på denne veggen.

Weber legger til at det er «bare barnemat» («a piece of cake») for en klatrer å komme seg over stålkonstruksjonen. Denne helgen skal Weber og klatrerne arrangere «Rocktoberfest», hvor det blir konkurranse over hvem som kan kommer over stålkontruksjonen på raskest mulig tid.

USAs grensepoliti har det siste året pågrepet eller bortvist nesten 1 million mennesker på grensa til Mexico. Foto: HERIKA MARTINEZ / AFP

Det siste året er drøyt 110 kilometer med nye gjerder oppført langs grensen til Mexico.

Fungerende sjef Mark Morgan for toll- og grenseetaten CBP, fortalte på tirsdag denne uken at til sammen 720 kilometer med gjerder etter planen skal stå ferdig ved utgangen av 2020.

Har stanset nesten en million på Mexico-grensa

USAs grensepoliti har det siste året pågrepet eller bortvist nesten en million mennesker på grensa til Mexico. Antallet er det høyeste på nesten ti år, opplyste Mark Morgan på tirsdag.

President Donald Trump har innført knallharde tiltak mot migrasjonen fra sør, men antallet mennesker som stanses på grensa, begynte først å falle i sommer.

I september ble drøyt 52.000 mennesker stanset, sammenlignet med 144.000 i mai.

Økningen det siste året skyldes hovedsakelig strømmen av mennesker på flukt fra vold og fattigdom i land i Mellom-Amerika. Mange kommer sammen med familiemedlemmer til grensa, hvor de melder seg til amerikanske myndigheter for å søke asyl.

Nektes å søke asyl

Vanligvis faller antallet grensepasseringer i de varme sommermånedene, men Morgan mener det er regjeringens tiltak som har båret frukter.

Trumps regjering har blant annet innført krav om at mellomamerikanere søker asyl i det første landet de passerer, det vil si Guatemala eller Mexico. Regjeringen har dessuten gitt ordre om at alle asylsøkere skal returneres til Mexico, men iverksettingen av ordren er inntil videre stanset i amerikanske domstoler.

- Migranter blir bortført

Mexicanske myndigheter har bidratt til at færre migranter og flyktninger kommer seg til grensa i nord.

Samtidig kommer det stadig flere meldinger om at migranter blir bortført, ranet eller utsatt for pengeutpressing i Mexico, der drapsraten steg til nesten 35.000 i fjor.

- CBP fortsetter å samarbeide med våre utenlandske partnere - spesielt Mexico, El Salvador, Guatemala og Honduras for å håndtere denne regionale krisen, sa Morgan til pressen i Det hvite hus tirsdag.

De fleste som kommer fra de tre sistnevnte landene, betaler minst 60.000 kroner til menneskesmuglere for den farlige og av og til dødelige reisen nordover, ifølge nyhetsbyrået AP.

Færre enn tidligere holdes nå i lukkede amerikanske mottak på grensa. For fire måneder siden, var 19.000 sperret inne, i dag er det under 4.000, opplyste Morgan.

Foruten å begrense mellomamerikanernes mulighet til å søke asyl, har Det hvite hus funnet penger i forsvarsdepartementets budsjett for å bygge ut grensegjerdet.

(Nettavisen/NTB)