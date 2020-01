Her kommer den russiske båten «aggressivt» nærme USAs marineskip

Den amerikanske marinen ble «aggressivt oppsøkt» av et russisk marineskip i nordlige deler av Arabiahavet.

Det russiske skipet skal ha ignorert flere advarsler og økt sjansen for en kollisjon, hevder den amerikanske marinen fredag.

I en uttalelse skriver de:

– Torsdag 9. januar, mens de utførte rutinemessige operasjoner i nordlige deler av Arabiahavet, ble USS Farragut (DDG 99) aggressivt oppsøkt av et russisk marineskip. Farragut ga fra seg fem korte tut, det internasjonale maritime signalet for fare for kollisjon, og ba det russiske skipet om å endre kurs i samsvar med internasjonale regler.

Se hele opptrinnet i videoen øverst i saken.

Ifølge den amerikanske marinen skal det ha tatt en stund før motparten reagerte:

– Det russiske skipet nektet å gjøre noe innledningsvis, men endret til slutt kursen, og de to skipene åpnet avstand fra hverandre. Selv om det russiske skipet iverksatte tiltak, gjorde forsinkelsen at man økte risikoen for kollisjon.

Videre i uttalelsen oppfordres det til å overholde internasjonale lover og regler:

– Den amerikanske marinen fortsetter å være årvåken og er opplært til å opptre på en profesjonell måte. Vi fortsetter å oppfordre fartøyer fra alle nasjoner til å operere i samsvar med internasjonalt anerkjente maritime lover, standarder og normer.