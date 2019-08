Her kommer lavtrykket inn fra sørvest

Meteorologene venter mer skyer og litt regn også sør i Norge utover dagen torsdag.

OSLO (Nettavisen): Norge er værmessig delt i to torsdag morgen, med gråvær i nord og lettskyet og en del sol i sør, viser satellittbilder Meteorologisk institutt har lagt ut på Twitter.

- Utover dagen kommer det derimot et lavtrykk inn fra sørvest som vil gi mer skyer og litt regn også lengst sør i Norge, skriver meteorologene.

Værvarselet for Østlandet torsdag forteller at det fra ettermiddagen ventes sørøst bris, økning til frisk bris på kysten. Spredte regnbyger nord for Mjøsa, kan hende torden, ellers tilskyende og etter hvert litt regn og regnbyger.

I Agder og Telemark ventes fra i formiddag (Telemark) sørøstlig bris, økning til frisk bris på kysten, i Agder liten kuling vest for Lindesnes. I begge fylker ventes tilskyende og etter hvert regn og regnbyger.

I fjellet i Sør-Norge ventes utover dagen sørøst til dels frisk bris i vestlige områder. Etter hvert regn sør for omtrent Finse.

I Rogaland er det økning til øst og sørøst liten kuling utsatte steder, kan hende periodevis stiv kuling sør for Boknafjorden, sent torsdag kveld noe minkende. Tilskyende. Oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag etter hvert regn, først i sør.

I Hordaland: I ettermiddag sørøst opp i liten kuling utsatte steder. Tilskyende. Oppholdsvær. Sent ettermiddag og kveld etter hvert litt regn.

Fint vær i Bergen torsdag morgen. Bildet er fra riksvei 555, Sotrabrua. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Sogn og Fjordane: I ettermiddag tilskyende og sent i kveld litt spredt regn.

Møre og Romsdal: I ettermiddag økning til nordøst frisk bris på kysten. Tilskyende. Sent i kveld litt regn på Sunnmøre, ellers oppholdsvær.

Trøndelag: Enkelte regnbyger først på dagen, senere lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær.

Nordland: I kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke.

Troms: For det meste skyet. Litt spredt regn.

Finnmark: Skiftende bris, først på dagen nordøst frisk bris på kysten vest for Nordkapp. For det meste skyet. Litt spredt regn.

Spitsbergen: Nordvest frisk bris på kysten i vest, ellers nordlig eller skiftende bris. Perioder med litt regn og sludd.

