Her lister justisministeren opp alt det er lov å gjøre - tross strenge koronatiltak

Etter tre uker med strenge koronatiltak står palmehelgen for døren. Justisministeren håper folk ser at det er mye man kan gjøre - tross alle forbudene.

OSLO (Nettavisen): - Det er lov å drive friluftsliv, fortrinnsvis fra der man bor. Man kan handle mat og klær, man kan gå turer i byen og skog og mark, dra på sjøen, bestille håndverkere og pusse opp huset, rydde, lese, følge med på påskekrim og å høre på podkast.

Justisminister Monica Mæland (H) presenterte torsdag en lang liste over ting det er lov å gjøre etter tre uker der nordmenn har måttet leve med de mest inngripende smitteverntiltakene noensinne.

Solberg roste tålmodige nordmenn

Idet palmehelgen og snart påskens fridager står for døren har selv statsminister Erna Solberg uttrykt bekymring for at nordmenn skal begynne å bli lei nedstengingen av samfunnet og strenge regler som skal beskytte samfunnets mest sårbare mot smitte og bremse trykket på helsevesenet.

Tirsdag roste Solberg tålmodige nordmenn:

- Utfordringen nå er at folk begynner å bli lei og tenke at nå har vi holdt på lenge og nå gidder vi ikke høre på myndighetene lenger. Da taper vi mye, og de mest sårbare vil være utsatt, sa Solberg til Nettavisen.

BER FOLK HOLDE UT: Det blir ikke noen normal påske, men vi må gjøre så godt vi kan, og det vi også må gjøre er å stille opp for de som har det vanskelig, sa justisminister Monica Mæland torsdag. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

- Blir ikke noen normal påske

Justisminister Monica Mæland fulgte opp denne bekymringen på den daglige pressekonferansen om koronasituasjonen torsdag og oppfordret nordmenn til å være løsningsorienterte.

- Det blir ikke noen normal påske, men vi må gjøre så godt vi kan, og det vi også må gjøre er å stille opp for de som har det vanskelig, sa Mæland da hun innledet. Særlig oppfordret hun nordmenn til å tenke på de som er alene nå og ba folk ta en telefon og vise at de bryr seg.

Listet opp alt det er lov å gjøre

Mæland listet deretter opp hva det er mulig å gjøre, koronakrisen til tross; som å gå tur, drive friluftsliv, gå i butikken, gå tur i byen, bestille håndverker, pusse opp og minnet om at det viktigste er de generelle rådene som skal bidra til å begrense smittespredning:

- Gå ikke ut i grupper på mer enn fem og hold avstand på minst to meter, understreket hun.

Helseminister Bent Høie sa seg enig, men kunne ikke trøste de som lengter til hytta:

- Hytteforbudet varer til over påske.