Her lyner det nå

Følg tordenværet direkte. - Været kan endre seg mye fra time til time i dag, sier meteorologen.

Østlandet har årets hittil varmeste dag i vente, men mørke skyer er på vei. Torsdag morgen melder meteorologene om mye lyn og torden i Nordsjøen og også noe over land i Sør-Norge. Og det kommer mer i løpet av dagen.

Hvor det registreres lyn kan du følge live på nettsiden lyn.met.no.

- Været kan endre seg mye fra time til time, sier statsmeteorolog Håvard Thorset til Nettavisen torsdag morgen.

Oransje farevarsel for kraftig regn

Farevarselet som ligger ute på yr.no forteller at det fra torsdag ettermiddag til fredag morgen ventes lokalt svært kraftige regnbyger og eventuelt tordenbyger Østafjells.

- Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 millimeter per time, heter det i farevarselet.

Det er sendt ut oransje farevarsel for kraftig regn Østafjells.

- Kan føre til små tornadoer

StormGeo gikk onsdag ut med advarsel om at regnbygene og tordenværet som er ventet torsdag ettermiddag også kan føre til små tornadoer, melder NTB.

- Torsdag begynner med veldig varm luft i omtrent hele Sør-Norge. Temperaturen kan komme opp i 25 til 30 grader enkelte steder både på Østlandet, i Trøndelag og på Vestlandet, sier statsmeteorolog Håvard Thorset ved Meteorologisk institutt til NTB.

Kjøligere til helga

Torsdag er ventet å bli den varmeste dagen i Sør-Norge denne uka. Varmen som har kommet inn over Norge er ifølge meteorologene et blaff av den varme lufta som ligger over kontinentet.

- I løpet av pinsehelga blir det kjøligere igjen i hele landet, skriver meteorologene på Twitter.

Se de siste Twitter-meldingene fra Meteorologisk institutt her: