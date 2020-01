Her møter du stengte veier og kolonnekjøring onsdag

UVÆR: På riksvei 7 over Hardangervidda er veien onsdag morgen stengt for kjøretøy med totalvekt under 7,5 tonn. Det er kolonnekjøring for kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn på grunn av uvær. Veien kan bli stengt for alle på kort varsel, opplyser Statens vegvesen. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)