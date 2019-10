Her oppsøker torpedoen Kjell Inge Røkke i garasjen på Aker

- Det var veldig ubehagelig, Jeg husker at han var vill i blikket og jeg vil beskrive samtalen som ganske usammenhengende, sa Røkke i retten om konfrontasjonen.

OSLO TINGRETT (Nettavisen): Høsten 2017 oppsøkte torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen i garasjeanlegget på Aker på Fornebu. Bilder som ble lagt frem i retten viser at torpedoen kjører inn i garasjeanlegget, og gikk mot Røkke som satt i sin egen bil og konfronterte ham.

Episoden skjedde på formiddagen 1. november 2017.

Da Røkke forklarte seg i retten tirsdag uttrykket han at det ikke var noen god opplevelse.

- Det var veldig ubehagelig, men det føltes bedre for meg å gå ut av bilen enn å trykke på låseknappen. Jeg følte det var bedre å gå ut for min sikkerhet. Jeg husker at han var vill i blikket og jeg vil beskrive samtalen som ganske usammenhengende, sa Røkke.

Konfrontasjonen med Røkke kom under én måned etter at han hadde kommet til resepsjonen til Aker og sendt melding til Røkkes sønn om at han satt og ventet på ham.

Bildet viser at torpedoen går bort til Røkke når han sitter i bilen sin i garasjen på Aker på Fornebu. Konfrontasjonen skjedde på formiddagen 1. november 2017. Foto: Politiet

Til Nettavisen sier Iversen at han ikke hadde til intensjon å skremme eller true Røkke på noen som helst måte.

- Nei, jeg skulle bare prøve å få til et møte med ham. Jeg ønsket å snakke med ham om business vi hadde uoppgjort. Vi skiltes som gode venner, og vi tok hverandre i hånden før vi silte lag, sier Iversen til Nettavisen.

- Hadde han følt seg truet kunne han sagt fra til mange av de ansatte i selskapet som gikk ut og inn av garasjen mens jeg og Røkke snakket sammen.

Høsten 2017 hadde torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen og Kjell Inge Røkke tre møter i lokalene til Advokatfirmaet Elden i Oslo sentrum.

Bakgrunnen var at Iversen var misfornøyd med at det i juni samme år var blitt publisert en artikkel i VG der både Iversen og Røkke ble nevnt i et større sakskompleks.

I det første møtet mellom Røkke og Iversen var torpedoen opptatt av å få frem hvordan artikkelen hadde ødelagt familielivet hans. I det andre møtet var hovedbudskapet fra Iversen hans manglende evne til å utføre sitt virke. I tillegg ble det i dette møtet snakket om penger torpedoen ønsket fra Røkke.

- Krevde møte med torpedo

Iversen ønsket så et tredje møte.

- Etter det andre møtet fikk jeg en telefon fra Røkke om innholdet. Det jeg husker er at det var snakk om å betale millioner av kroner. Penger hadde nå blitt et tema, noe som var i strid med forutsetningene mine for å arrangere møtene mellom Røkke og Iversen, sa Holden fra vitneboksen i Oslo tingrett.

- Tidligere hadde Iversen flere ganger sagt til meg at han ikke engang skulle kreve et glass vann av Røkke. Han ville bare ha et møte. Jeg la dette til grunn. Iversen pleier å være en mann som holder ord.

Røkke og Iversen hadde blitt enige om å sette opp et tredje møte.

- Da penger ble tema ville jeg avlyse videre møteaktivitet. Men Røkke insisterte på å at det skulle settes opp et tredje møte. Så da ble det gjennomført.

Den profilerte advokaten Arild Holden møtte i Oslo tingrett for å vitne i rettssaken hvor en torpedo er tiltalt for grov utpressing av Kjell Inge Røkke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

I retten forklarte advokaten også at det var Røkke som initierte det første møtet som ble avholdt 20. november på Advokatfirmaet Elden sitt kontor.

Årsaken til Holden tok på seg å arrangere de tre møtene mellom Røkke og Iversen var at han merket seg at situasjonen eskalerte høsten 2017. Torpedoen hadde også oppsøkt Røkke på hans arbeidsplass på Aker på Fornebu. Ved ett tilfelle kjørte han inn i garasjen og hadde en samtale med Røkke. Milliardæren opplevde det hele som ubehagelig.

- Jeg tilbudte Røkke og Iversen å møtes under anstendige former på et advokatkontor. Situasjonen var ganske uholdbar for Røkke, og han kunne ikke ha Iversen sittende i garasjen dag etter dag. Vi måtte løse opp i floken, sa Holden.

- Skulle fange Røkke

Etter det andre møtet, 29. november 2017, da penger hadde blitt tema, mente Holden at en grense var nådd.

- Etter møtet fikk jeg en telefon fra Røkke der han sa at Iversen hadde forlangt millioner av kroner. Jeg er usikker på om Iversen mente det som et tilbud eller hva det var. Jeg sa at dersom det var penger involvert kunne jeg ikke være med på dette.

I retten kom det igjen frem at han hadde fått melding av torpedoen rundt juletider 2017 som han mente bidro til å gjøre den betente situasjonen verre.

- Jeg fikk en melding av "Jannik" om at han skulle fange Røkke og ta ham med til politiet for at han skulle stå til ansvar for det han hadde gjort. Jeg sa fra om dette til Røkke og til Elden. Jeg mente ikke jeg hadde varslingsplikt overfor politiet, men overfor Røkke. Jeg kunne ikke sitte og tie om slike opplysninger, sa Holden.

Et dilemma for Holden var at både Røkke og Iversen var klienter hos dem. Såkalt klientkollisjon, ettersom begge var klienter i det samme firmaet.

Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke, vitnet i retten onsdag. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Røkke-sønn møtte torpedo på jobben

Til rettssaken er et kalt inn en rekke kjente vitner, deriblant stjerneadvokaten John Christian Elden, flere andre profilerte advokater og Røkkes sønn, Kristian Monsen Røkke.

Sistnevnte forklarte seg om en episode som skjedde i resepsjonen til Aker på Fornebu.

- Jeg mottok en melding på en vanlig jobbdag om at Iversen var i resepsjonen. Jeg gikk ned og formålet var å få ham ut av bygget. Han var helt febrilsk, rabiat og aggressiv. I tillegg var han fly forbannet på min far, Han påstod at Kjell Ingen hadde vært med på å ødelegge livet til Iversen, forklarte Røkke sønn i retten.

- Jeg sa at det han påstod var tull og tøys. Og at Iversen har jobbet sammen med Per Orveland (kunsthandler og tidligere samboer med Kjell Inge Røkkes eks-kone, red. anm.) om å få penger av Kjell Inge. Jeg har flere ganger blitt brukt som en brikke for at Iversen skal komme nærme min mor og far. Alt er bare et spill.

Det var tirsdag rettssaken mot torpedoen Jan Erik "Jannik" Iversen startet. Han står tiltalt for grov utpressing av Kjell Inge Røkke. Nettavisen omtalte nyheten om at politiet mener utpressingen dreier seg om 30-40 millioner kroner.

Iversen hevdet i et intervju med Nettavisen forrige uke at han hadde tatt på seg flere betalte torpedooppdrag for Røkke. Påstandene gjentok han i retten tirsdag, der han hevdet at Røkke ville gi ham 100 millioner kroner for "å fjerne" den straffedømte finansmannen Christer Tromsdal.

Han soner for tiden en fengselsdom for grove bedragerier.

Kjell Inge Røkke på vei inn til rettssalen i Oslo tingrett for å vitne mot Jan Erik «Jannik» Iversen som står tiltalt for å ha forsøkt å presse ham for et tosifret millionbeløp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Røkke: - Absurde påstander

Røkke slo hardt tilbake mot påstandene om at han hadde vært delaktig i torpedovirksomhet, og kalte det hele for absurd. I retten forklarte han seg også om frykt og at situasjonen i januar 2018 ble så ubehagelig for ham og hans familie at han følte han var nødt til å anmelde Iversen til politiet.

Bakgrunnen for konflikten mellom Iversen og Røkke skal være et avisoppslag i VG fra juni 2017.

I artikkelen «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene», blir både Røkke og Iversen nevnt som del av et større sakskompleks. Elden har tidligere sagt til NRK at artikkelen er foranledningen til utpressingsituasjonen som skal ha oppstått.

