Her skal det bøtte ned de neste dagene

Lavtrykksaktivitet preger værsituasjonen i Sør-Norge, Trøndelag og sør i Nordland.

OSLO (Nettavisen): - Trøndelag får samlet sett mest nedbør de neste dagene, mens de kraftigste regnskyllene kommer i Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark mandag ettermiddag, sier statsmeteorolog Ragnhild Nordhagen til Nettavisen mandag formiddag.

Gult farevarsel

Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for kraftige regnbyger, kanskje med torden nord i Hedmark, i nordlige og midtre deler av Oppland nordvest i Buskerud og nordvest i Telemark. I varselet antydes det lokalt 15-20 millimeter på én time eller 40-55 millimeter på tre timer.

Konsekvensene kan være overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det er videre fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp.

- Lavtrykksaktiviteten preger været nå både i Sør-Norge, Trøndelag og sør i Nordland. Det ligger nå et lavtrykk over midtre deler av Norge, og det gir en del nedbør, sier Nordhagen.

Lyspunkt fra torsdag

Et lyspunkt for Trøndelag er at det fra torsdag ventes litt lettere vær. Det samme gjelder for Nordland.

Østafjells fortsetter det med lavtrykksaktivitet ut uka, men det blir litt opphold innimellom, ifølge meteorologen.

- Onsdag ventes litt lettere vær Østafjells, før et nytt lavtrykk kommer inn torsdag. For Vestlandet ser det ikke ut til at det blir noen hele dager med opphold, men at det vil regne litt av og på hele uka. Trøndelag og sør i Nordland kan altså vente seg litt lettere vær torsdag og fredag, sier Nordhagen.

Best og varmest i nord

Det er nord i Nordland og i Troms de kan vente seg det beste været denne uka.

- Her blir det lite nedbør, enkelte ettermiddagsbyger, men mye fint vær. Det ventes ikke strålende sol, men skyet vær og oppholdsvær det meste av dagen. Nordland og Troms får også de høyeste temperaturene med over 20 grader noen steder. I Sør-Norge ventes 13-17 grader på dagtid, sier meteorologen.

Helt nord i Finnmark er det også perioder med regn av og på de neste dagene og lavere temperaturer enn i Nordland og Troms. På Finnmarksvidda og i indre strøk av Vest-Finnmark kan det bli ganske varmt mandag, opp mot 20 grader.