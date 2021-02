Her skal grensa gå for bensin- og dieselbiler i Oslo: – Ekstremisme på sitt verste

Fra og med ring 2 vil det bli forbudt å kjøre bensin- eller dieselbil. – Ekstremisme på sitt verste, mener Frp-politiker Tor-André Johnsen.

ULLEVÅL, OSLO (Nettavisen): – Dette er ekstremisme på sitt verste, sier Frp-politiker Tor-André Johnsen.

På bensinstasjonen like ved Ullevål sykehus har det troppet opp fire Frp-politikere med hver sin bil. Det er vel den eneste gjengen i Oslo hvor ordet «bildeling» blir møtt med grøss.

Grunnen: Det er her grensen går for den nye nullutslippssonen inn til byen som både byrådet og Høyre har tatt til orde for å innføre.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har lenge ivret for en stor sone i Oslo hvor det er forbudt å kjøre bensin- eller dieselbil. Men nytt i det hele er at byrådet får både Høyre i Oslo med på laget, og ikke minst regjeringens nye klimaplan - hvor det åpnes opp for at byer kan innføre slike soner.

– Galskap

– Hvis du bor innenfor Ring 2 og har bensin eller dieselbil, kan du bare glemme det. Der får du ikke kjøre i fremtiden. Og det verste er at det er Høyre som vil innføre dette. MDG og byrådet støttet Høyres forslag, sier bilpolitisk talsmann Bård Hoksrud.

Blant de fem Frp-erne som har troppet opp, er han den eneste med elbil. Det innrømmer han med en litt pinlig mine. Men understreker at det er for å spare avgifter han egentlig har gjort det.

– De som kjører på den andre siden av denne veien må ha råd til å kjøpe seg Tesla eller en ny elbil. Vanlige folk som ikke har råd til å bruke flere hundretusener på ny bil, må holde seg på denne siden av byen, sier Hoksrud og gestikulerer og forklarer.

– Rammer vanlige folk

Gruppeleder for Oslo Frp, Camilla Wilhelmsen, har også dukket opp med en bil som er straks veteran. Hun vitser med at det er ekstra miljøvennlig å sikre gjenbruk.

– Det at MDG går inn for det, forstår jeg godt. De tenker ikke på enkeltmennesket. Men at Høyre gjør dette her, det fatter jeg ikke. Det er et så inngripende tiltak mot enkeltmennesket. Jeg håper Høyre går i seg selv, men det tyder vel ikke på det, sier Wilhelmsen.

– Oslo vil gå foran som et eksempel, og selv Frp har vel vært med på at det nær sagt bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025?

– Vi er helt imot noe som helst form for forbud. De aller fleste vanlige folk har ikke råd til å kjøpe seg splitter ny bil på kommando fra regjeringen. Det er helt virkelighetsfjernt når politikere snakker om at det finnes mye å velge mellom for 600.000 kroner, sier Hoksrud.

Frp-politiker Morten Stordalen er egentlig fra Vestfold, men har også funnet veien til bensinstasjonen ved siste skanse for bensinbilisten.

– Jeg er bekymret for førstegangskjøperne. Ikke bare dem som bor i Oslo, men også i randsonen som skal kjøre inn til byen. De fleste ungdommer i 18-25 aldersgruppen har ikke råd til å kjøpe bil til flere hundre tusen kroner, sier han.

