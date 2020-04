Her snakker Trump om alternative koronakurer - ekspertene raser

Medisinske eksperter står i kø for og advare etter at USAs president snakket om alternative metoder for å bekjempe koronaviruset.

På en pressekonferanse torsdag tenkte president Donald Trump høyt om nye metoder for å slå ned koronaviruset og fikk mange til å sperre opp øynene, blant annet ba han forskerne se på muligheten for å injisere et desinfeksjonsmiddel i kroppen for å slå ned viruset.

- En slags rensing?

- Et desinfeksjonsmiddel som kan slå det ut på et minutt. Er det noen måte vi kan gjøre det på, som en injeksjon eller en slags rensing? spurte Trump blant annet.

Eksperter på luftveier advarer og sier tanken om å injisere slike stoffer i kroppen er farlig.

Trump snakket også om sollyset mulige påvirkning på koronaviruset.

- Hva om vi utsetter kroppen for ultrafiolett lys eller bare veldig kraftig sollys? spurte presidenten og fortsatte:

- Hva om du får lyset inn i kroppen, som du kan, enten gjennom huden eller på andre måter?

- Jeg er president og du er fake news

Da han på pressekonferansen fikk spørsmål om hvorvidt disse rådene er faglig fundert eller kanskje er egnet til å villede folk, svarte han slik:

- Hør her, jeg er president og du er «fake news». Jeg spør bare om dette er mulig.

- Uansvarlig og farlig, sier en av ekspertene, Vin Gupta, ifølge NBC News til Trumps antydning om at et rensemiddel kan injiseres i kroppen for å slå ned viruset. Det melder BBC News.

- Ikke ta medisinske råd fra Donald Trump, sier Kashif Mahmood, lege i Charleston, West Virginia.