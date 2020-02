Her snur cruiseskipet - nekter å gå til Tromsø på grunn av corona-frykt

Mannskapet hadde lest i mediene at coronaviruset hadde nådd Tromsø.

(Nordlys): Cruiseskipet «Saga Sapphire» skulle etter planen legge til kai i Tromsø klokken 10.00 torsdag.

- Vi fikk melding fra dem i 09-tiden, etter at mannskapet hadde lest i mediene at det var påvist coronavirus i Tromsø, bekrefter maritim direktør, Knut-Ivar Bendiksen, i Tromsø havn overfor Nordlys.

Det var ifølge Bendiksen kapteinen som tok beslutningen i samråd med rederiet Saga Cruises II Ltd.

Det britiske rederiet bekrefter overfor Nordlys at det er på grunn av påvist smitte av coronavirus i Tromsø som er årsaken til kanselleringen.

Skipet har seilt fra Ålesund og kom til Tromsø i dag tidlig. Det seilte under Sandnessundbrua og inn mot Tromsø sentrum. Etter det går det nå videre til Honningsvåg.

Båten har plass til 700 passasjerer, og skulle egentlig ligge i Tromsø til klokka 20, dagen etter.

- Skipet skulle ligge her i Tromsø i halvannet døgn, så skulle det gå til Alta. Nå går det rett til Honningsvåg, sier Bendiksen.

Totalt har Tromsø Havn innmeldt 134 oversjøiske cruiseanløp for 2020, og det forventes rundt 160 000 cruisepassasjerer.

Onsdag kveld ble det bekreftet at en kvinne bosatt i Tromsø har fått påvist koronasmitte. Smitten har kommet etter en reise til Kina.

