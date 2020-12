Her startet det - og her er livet tilbake til normalen

Koronapandemien startet i Wuhan. Nå er hverdagslivet tilbake til det normale. Nesten.

Bilder av store forsamlinger av mennesker som jubler uten frykt for et dødelig virus. Det er hva som nå kommer fra Wuhan. For et år siden var det koronaviruset byen sendte ut i verden, etter at det oppsto på et marked i byen.

Fra januar 2020: Forskere mener coronavirus kan ha smittet fra ville dyr

Nytt: Norsk helsetopp med beskjed til alle som er skeptiske til vaksinen

Byen er nå fri for viruset. Innbyggerne har nå begynt å senke skuldrene. Restauranter er tilbake i normal drift etter en lange perioder med helt og delvis stopp i omsetning. Allerede i august kunne de kaste klærne og arrangere badefester med store folkemengder samlet på samme sted.

Men selv om livet er tilbake til det normale, er ansiktsmasker fremdeles en del av dagliglivet.

Les også: Sju av ti nordmenn frykter at sommerferien neste år blir påvirket av koronasituasjonen

- Se rundt deg. Nesten alle i gaten følger myndighetenes råd. Hvis du glemmer å ta på maske i offentligheten, så vil noen minne deg på det, sier engelsklæreren Yen (29) til Deutsche Welle utenfor en butikk i Wuhan sentrum.

Fra Australia: Her er livet som normalt igjen

På det verste under kampen mot viruset, var byen totalt stengt ned i 76 dager.

Men byen vil for alltid være merket av viruset. Mange mistet livet i Wuhan.

Til Insider News forteller restauranteier Yang Yuanyin at han i januar stengte restauranten helt og reiste til en annen by for å lage mat på et sykehus. Familien fryktet at han aldri ville komme tilbake. I april kunne han åpne restauranten igjen, og først i juli begynte det å bli godt med besøk i helgene.

Andre innbyggere i Wuhan har hatt det tøffere. Mange har mistet sine kjære. Zhong Hanneng forteller at hun aldri fikk tatt farvel med sønnen før han døde i april. Det plager henne ennå.

- Han må ha vært så redd uten familien rundt seg, sier hun til Insider News. Hun og flere andre familier i Wuhan, vil nå saksøke myndighetene for å skjule utbruddet og for ikke å reagere sterkt nok i tidlig fase. Anklager som også andre land har rettet overfor Kina.

Reklame Kaptein Sabeltann endelig til Nintendo Switch