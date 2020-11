Her startet korona-marerittet - nå prøver Wuhan å lokke turistene tilbake med ny video

Nesten ett år etter at koronaviruset brøt ut i den kinesiske byen prøver de nå å hente turistene tilbake.

Fredag har de publisert en video for å lokke turister tilbake til byen.

Da det begynte å komme rapporter om et nytt virus fra den kinesiske byen Wuhan for nesten ett år siden, var det nok få som tenkte hvordan det ville spre seg som ild i tørt gress over hele verden.

Les mer: Korona-fiasko for norskeid cruiseskip: - Dette er ikke bra

Laget reklamevideo

I et forsøk på å trekke kinesiske turister tilbake, har nå myndighetene i Wuhan laget en reklamevideo for å vise frem alle de gode sidene av byen.

Se videoen øverst i saken!

Videoen som myndighetene har kalt «La oss møtes i Wuhan» prøver å flytte fokuset fra pandemien til turistattraksjoner, glade innbyggere og livlige nabolag.

Les også: Høie kan få en tredje smittebølge rett i fanget

Spredte seg raskt

De første tilfellene av viruset oppsto i et marked der det blant annet ble solgt kjøtt fra ville dyr.

Fra de første smittetilfellene ble oppdaget i Wuhan, tok det ikke lang tid før smitten spredte seg til andre nærliggende byer og etter hvert land. Det første bekreftede dødsfallet av viruset ble registrert i Wuhan 9. januar, mens det første dødsfallet utenfor Kina ble registrert 1. februar på Filippinene.

Nå nesten et år senere er smittetallet i Kina og i Wuhan lavt, i motsetning til Europa som ifølge WHO er pandemiens episenter.

Reklame Denne luksuskalenderen er snart utsolgt