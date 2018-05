Her stemmer 54 prosent Ap - men hvor er 1. mai-toget?

- Vi dropper 1. mai-toget i år, sier ordfører Robert Jensen (Ap).

VARDØ (Nettavisen): I fjor ga et forslag fra fiskeriminister Per Sandberg ny lyst til å gå i 1. mai-tog i Vardø.

Etter 15 års pause.

Vardø er en Ap-bastion, der 54 prosent av velgerne stemte Ap ved forrige valg.

vignett: Heidi Schei Lilleås, Vardø

I år blir det imidlertid ikke 1. mai-tog i Vardø.

Hvorfor arrangerer ikke den Ap-kontrollerte byen tog i 2018?

Klokken 16 starter markeringen i Vardø rådhus med taler/appeller, trekkspill og kaker.

- Da var det viktig

Aktivist Eva Lisa Robertsen i Kystopprøret, som ble stiftet i Vardø for et år siden, sier til Nettavisen at det var tre gode grunner til å gå i tog i fjor.

- Vi ville markere motstand mot å legge ned Vardø Radio, kjempe for en ny linje med norsk sjømat på videregående skole og demonstrere mot pliktmeldingen. Da var det viktig å mobilisere, forklarer hun.

- Hvorfor går dere ikke i tog i år, det er mye som er uløst?

- Ja, men vi hadde flere viktige saker å markere i fjor, sier hun.

Sandberg ga etter

Det ble tommelen ned for de to første fanesakene, men i juni gjorde fiskeriminister Per Sandberg (Frp) retrett:

– Av hensyn til fiskerinæringens behov for forutsigbarhet har regjeringen kommet til at det er riktig å trekke meldingen om pliktsystemet for torsketråler.

Sandberg har ingen stjerne hos kystfolket i høye nord.

– Dette er ikke et opprør, sa Sandberg til folk i Vardø noen maidager senere i 2017.

300 hadde samlet seg for å gjøre det klinkende klart hvor ødeleggende det er å ha fisken rett utenfor stuedøren og se at andre henter og tjener seg rike på den, mens lokalsamfunnene dør hen.

Vardøværinger gikk i tog i fjor for å vekke liv i fiskeindustrien som ble rasert tidlig på 2000-tallet: - Fiskeriene er viktigste næring langs kysten, særlig i nord, og er Norges nest største eksportnæring etter olje og gass. Mange fiskerisamfunn har forvitret og folket flyttet, ofte til hovedstaden. Stadig mer av fiskeressursene har havnet hos et fåtall rederier og bedrifter. Utallige arbeidsplasser har forsvunnet fra kysten av Nord Norge som et resultat av dette.

- Gedigen privatisering

- Pliktmeldingen er satt på vent, så vi kan ikke være trygge, sier Robertsen og utdyper:

Vardø-ordføreren synes ikke det er nødvendig å gå i tog hvert år.

- Sandberg ville oppheve lovverket som

forplikter at et betydelig kvantum trålfanget torskefisk skal leveres til dedikerte fiskevær. Dette vil være en gedigen privatisering. Samtidig har han nylig neglisjert Stortinget ved å

iverksette forordninger som fremmer en ensidig utvikling mot færre fartøy, tordner hun.

Allikevel - både hun og ordfører Robert Jensen (Ap) synes tilfreds med at det ikke er noe 1. mai-tog i Vardø i år.

Hareide til Vardø torsdag



- Jeg skal gå i tog i Oslo i dag, jeg, og så være sammen med Nordting. Torsdag får vi besøk av KrF-leder Knut Arild Hareide i Vardø, sier hun fornøyd.

- Både Ap-leder Jonas G. Støre og Sp-leder Trygve S. Vedum har allerede vært hos oss. Vi kjører en standardpakke slik at politikerne virkelig skal forstå hvor skoen trykker.

- Så dette er lytt og lær for Hareides del?

- Ja, hovedmålet er å få en god dialog og forståelse for utfordringene våre, sier Robertsen.

Det er et av de nedlagte fiskebrukene i Vardø som skal rives i 2018.





Folkeavstemning 7. mai

7. mai skal finnmarkinger gå til urnene og si sin mening om sammenslåingen av Finnmark og Troms.

Det er også tema for 1. mai arrangementet i Vardø klokken 16, hvor ihuga regionreform-motstander Wenche Pedersen taler.

Den frittalende Ap-politikeren fra Vadsø reagerte slik da sammenslåingen var et faktum:

– «Der forsvant Finnmark,» tenkte jeg.

Wenche Pedersen i Vadsø Ap protesterer mot fylkessammenslåing.

Det ble ingen reversering av Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark.

Mens fylkestinget i Finnmark er negativ til regionreformen, er fylkestinget i Troms positiv.

- Politisk makt flyttes sørover



– Vi frykter at vi ikke lenger blir herrer i eget hus. Den erfaringen vi har med sentralisering er at politisk makt og definisjonsmakt flyttes sørover, og det liker vi dårlig, uttalte Pedersen til NRK.

Hun nevner at Vadsø, som er fylkeshovedstaden i Finnmark, har mistet statlige arbeidsplasser som er tilfelle hos Skatteetaten som kuttet 25 stillinger

– Det samme skjer i Fiskeridirektoratet og Statens vegvesen, og Nav har bestemt at hovedkontoret deres skal flyttes til Tromsø. Sakte, men sikkert, flyttes stillinger fra Vadsø, sa hun.

