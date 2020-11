Her stemmer kandidaten Kanye West: - Fortsett å tro på Kanye 2020

Det var ingen tvil om hvem superstjernen skulle stemme på.

Hip-hop-mogulen og musikkprodusenten lanserte seg selv som presidentkandiat tidligere i år. Han har vært helt i skyggen av Joe Biden og Donald Trump, men det betyr ikke at 43-åringen har vært stille i korridorene.

Se video øverst: Kanye West avlegger stemmen sin i et valglokale i Wyoming

På selveste nasjonaldagen 4. juli lanserte han sitt kandidatur som «independent», altså en kandidat som ikke har tilknytning til et politisk parti.

- Vi er her for å tjene

På valgdagen var det heller ikke tvil lenger, da han stemte og samtidig la ut følgende budskap på Twitter:

- FORTSETT Å TRO PÅ KANYE 2020. Takk, Jesus Kristus.

Og han fulgte opp med:

- Dette er den første stemmen i livet mitt. Vi er her for å tjene. Vi ber for alle ledere som tjener denne verdenen.

På valgseddelen ser man at West skriver ned sitt eget navn, men også navnet til Michael Tidball som er 43-åringens visepresident-kandidat. Ingen av disse to blir hverken president eller visepresident denne gangen, men nylig sa West i den populære podcasten til Joe Rogan at han har ambisjoner om å bli guvernør i California. Han nevnte at dette kunne være et godt springbrett før hans ultimate mål, nemlig å være en skikkelig presidentkandidat til valget i 2024.

Foto: Nettavisen

Vil ha fri religionsutøvelse

Han har ikke vært noe særlig aktiv med å drive valgkamp, men holdt blant annet et valgkampmøte i Nord-Charleston i sommer, og i midten av oktober gjorde et slags comeback med «brask og bram» da han la ut sin aller første kampanjevideo:



- For å leve drømmen, så må vi ha en visjon. Det skal være fri religionsutøvelse og alle bør tjene hverandre. Alle må løfte hverandre og alle må hjelpe hverandre. Vi må handle i god tro, og være den versjonen av oss selv som Gud ønsker at vi skal være, var noe av det rapperen sier i videoen.

