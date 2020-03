Her svømmer spekkhoggerne langs kaien i Bergen sentrum

Patrycjusz Przeniczka har drømt hele livet sitt om å få sett spekkhoggere på nært hold. Selv tror han at koronaviruset har bidratt til opplevelsen.

Fredag fikk Patrycjusz Przeniczka oppleve sin store drøm, nemlig å se spekkhoggere svømme fritt på nært hold.

Til Bergens Tidende forteller 28-åringen at han hadde slått seg til ro med at han måtte dra til Tromsø for å få oppleve dette - en tur han allerede hadde planlagt - før en luftetur med hunden i Bergen sentrum fredag endret alt.

– Det var to grupper med totalt seks spekkhoggere. De svømte mot meg. Jeg skalv. Da jeg begynte å filme, var de tre-fire meter fra meg, forteller han til BT.

Se video av spekkhoggerne øverst i saken.

– Glad for at hunden var i bånd

Przeniczka forteller til Nettavisen at han er svært glad for at han hadde hunden i bånd:



– Hunden min er en ekstremt nysgjerrig skapning, og så snart han så spekkhoggerne begynte han å riste og bjeffe. Da hvalen kom nærmere og blåste ut luft gjennom blåsehullet ble han litt redd, men jeg er ganske sikker på at om jeg ikke hadde bånd på ham, så var han klar til å ta en svømmetur med dem, ler fotografen.

Han forteller til Nettavisen at han er en stor fan av norsk dyreliv. Nå som spekkhoggere er krysset av på listen har han planene videre klar:

– For tiden er jeg i Sognefjorden der jeg planlegger å starte observasjoner av to sjeldne fugler, nemlig tiur og orrefugl. I slutten av mai planlegger jeg noen dager på Geitaknottane naturreservat og bli vitne til parringssesongen til storsalamanderen.

Ifølge BT er det snart tre år siden Przeniczka flyttet til Bergen for å være sammen med sin norske kjæreste. Przeniczka har kokkeutdannelse fra Frankrike, og arbeider på et hotell i byen.

Spekkhoggerne er filmet ved Bontelabo, bare et lite steinkast fra Bryggen i sentrum av Bergen.

Korona-relatert

Przeniczka uttaler til Nettavisen at dette er noe han har drømt lenge om:

– Dyr har vært min største lidenskap siden barndommen, og derfor bestemte jeg meg for å studere biologi med spesialisering innen zoologi. Dessverre i mitt hjemland er lønnen som tilbys forskere ikke god nok, så jeg er tvunget til å behandle den faktiske utdannelsen min som en hobby, forteller han.

11. mars kom nyheten om at Bergen nekter cruisepassasjerer å gå i land i byen. Spekkhoggerentusiasten tror at koronaviruset har bidratt til denne naturopplevelsen.

– Jeg er sikker på at denne opplevelsen med spekkhoggerne handler om at det er så lite trafikk på sjøen nå på grunn av koronautbruddet. De har kanskje tenkt – la oss utforske dette området, her har vi ikke vært før, sier Przeniczka til BT.