Her våknet de til 24,5 minusgrader fredag

Bardufoss i Målselv i Troms var Norges kaldeste sted fredag morgen. Østlandet kan få et dryss av snø mellom fredag og lørdag.

OSLO (Nettavisen): Vinteren har festet grepet i Troms, der Bardufoss hadde den laveste temperaturen i Norge i morgentimene fredag. Her våknet de til minus 24,5 grader.

Sjekk værvarselet der du bor på yr.no

Varselet fra meteorologene er at Nord-Norge kan gjøre seg klar til en vinterlig helg. Etter en periode med snøvær, er det duket for solskinn og minusgrader.

I Sør-Norge ventes det i vent pent vær og ypperlige forhold for deg som trives utendørs. I øst venter meteorologen skyer og spredt snø.

Det gule farevarselet som meteorologene sendte ut for mye snø Østafjells fredag og lørdag ble fredag krympet. Nå er det ikke lenger snakk om 10-15 centimeter snø, men 5-10 centimeter lokalt. Det er fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark som kan få et dryss, men prognosene som forelå fredag viste at det først og fremst er områdene øst for Oslofjorden og Mjøsa som kan forberede seg til snøfall.

Les også Slik blir helgeværet i nord og sør - nedjusterer snøvarsel

VÆRVARSEL: Slik ser værvarselet ut for Oslo, Lillehammer, Bergen, Trondheim og Tromsø for de nærmeste dagene. Foto: Faksimile (Yr.no)