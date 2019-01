Her var det 37 minusgrader i dag

Karasjok var landets kaldeste sted søndag.

Meteorologisk institutt melder søndag at det er klart, men bitende kaldt i Nord-Norge. Karasjok har foreløpig dagsrekorden med hele -37,3 grader.

Det ser heller ikke ut til at kulden i Karasjok ser ut til å ta slutt med det første. Mandag er det meldt godt under 30 minusgrader, mens den verste kulden vil avta litt utover uken.

Les også: Opp mot 25 centimeter med snø og stiv kuling preger Sør-Norge

Kaldest i Nord-Norge

Selv om det ikke er like bitende kaldt andre steder i nord, er det likevel klart at det er Nord-Norge som har fått kjenne mest på minusgradene denne helga. I Alta er det 20 minusgrader, mens i Tromsø er det 12 minusgrader søndag.

Samtidig får også Sør-Norge kjenne på mye vær denne helga. Kraftig snøvær har skapt en rekke problemer langs veiene.

Det er klarver og bitande kaldt i store delar av #NordNorge i dag. Kaldast har det vore i Karasjok, med heile -37,3 grader. Foto: Statens vegvesen. pic.twitter.com/ghgi7XkTbe — Meteorologene (@Meteorologene) January 27, 2019

Grunnen til at det blir så kaldt på Finnmarksvidda er ifølge meteorologikonsulent Jan Inge Hansen fordi det er et ordentlig innenlandsklima, noe som vil si at det er tørt.

- Det er jo ikke noe særlig sol der, og ingenting som varmer opp atmosfæren heller, da kommer det perioder med lite skyer. Da blir det fort kaldt, sier han til Nettavisen.

Kulderekord for i år

Meteorologikonsulenten opplyser at det gjerne er uka som kommer som er den kaldeste i året, men at det i år ser ut som at det ikke blir fullt så kaldt som det er på søndag. Dagens kulderekord er også det kaldeste det har vært så langt i år.

Kulderekorden for alle år ligger på -51,4 grader, så det er dermed enda et stykke for å slå den virkelige rekorden.

- Det er jo forskjell på de minus seks gradene i Oslo, som også er relativt kaldt, og de 37 minus som de har på Finnmarksvidda, sier han.

Hansen opplyser også at det generelt er kaldt i store deler av landet.