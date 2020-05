Her varsler meteorologene en våt og småkjølig 17. mai, men det finnes lyspunkter

Velger du en våt, småkjølig eller en solfylt 17. mai? Her er vær-alternativene.

Bor du på Østlandet kan du vente deg en småkjølig 17. mai, lyder varselet fra Meteorologisk institutt fredag. Du må lenger nord for å finne godvær.

Sjekk ditt lokale værvarsel på yr.no

- Det blir nok godt å ha bunaden på. Selv om sola kommer til å titte fram innimellom, kan det også komme noen skyer og ettermiddagsbyger, skriver meteorologene på Twitter om været på Østlandet.

På Vestlandet viser prognosene vått vær på 17. mai.

Meteorologene har sendt ut en illustrasjon som viser hvor mye nedbør som er ventet til sammen i løpet av hele dagen.

- Det skal regne mest på starten av dagen, så spar isen til ettermiddagen, lyder rådet fra Meteorologisk institutt på Twitter.

For Vestland fylke og for Rogaland er det dessuten sendt ut farevarsel for mye snø fra fredag kveld. Farevarselet forteller at det fra natt til lørdag og tidlig lørdag er ventet at nedbøren forbigående kan komme som snø også under 200 meter.

- Lokalt i fjellet kan det komme 20-40 centimeter snø i løpet av 24 timer, lyder varselet for Vestland. For Rogaland er det ventet at snøgrensen er høyest lørdag kveld og lavest på nattestid og tidlig morgen lørdag. Her kan det komme 20-30 centimeter snø i løpet av 24 timer, ifølge farevarselet.

I Nord-Norge er det Nordland som har trekt det lengste strået for finvær på 17. mai.

- Det blir det opphold og sol i sør, melder meteorologene på Twitter.

- I Troms og Finnmark derimot, blir det dessverre snøbyger. På Svalbard blir det skyet, men oppholdsvær.