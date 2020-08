Her vender kurvene - 11 flere koronapasienter siden fredag

Kurvene både for innlagte covid-19-pasienter og nye smittetilfeller i Norge gjør et hopp. Se pressekonferanse om koronasituasjonen klokka 16.00.

Regjeringen og helsemyndighetene har kalt inn til ny pressekonferanse om koronasituasjonen mandag klokka 16. Se videovindu lenger ned i saken.

Oppdaterte tall fra Folkehelseinstituttet mandag viser 141 nye smittetilfeller i uka som gikk (uke 31). Det er det høyeste uketallet siden mai (uke 19, 4. til 10. mai). Det viser oversikten over daglig antall meldte tilfeller i Norge fra epidemiens start. Tilfellene er registrert etter dato for når prøve ble tatt. Det er 1-2 dagers forsinkelse i tiden fra diagnose til registrering i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Folkehelseinstituttets tall mandag viser 9268 bekreftede smittetilfeller så langt og 256 døde.

Helsedirektoratets tall for innlagte koronapasienter viser 14 innlagte mandag, det høyeste tallet siden 3. juli.

Det er elleve flere enn før helgen. Én pasient får respiratorbehandling.

Sju pasienter er innlagt ved Helse sør-øst, fire i Helse nord, to i Helse vest og én i Helse Midt-Norge, viser tall fra Helsedirektoratet.

Pasienten som får respiratorbehandling, er på sykehus i Helse sør-øst.

Tre nye koronasmittede bekreftet i Moss

Mandag er det registrert tre nye smittetilfeller i Moss. Totalt er nå 133 personer bekreftet smittet av koronaviruset i kommunen, men kommunen venter nye prøvesvar i løpet av dagen.

Den største smitteklyngen knytter seg til en bryllupsfest der 18 personer fra Moss ble koronasmittet. Saken har forgreninger til flere kommuner, som Fredrikstad, Sarpsborg, Vestby, Lillestrøm, Asker og Oslo.

Per mandag var det ingen flere smittede knyttet til arrangementet i noen av kommunene. Totalt er 26 personer blitt smittet i forbindelse med selskapet, melder NTB.

Politiet etterforsker Hurtigruten

Politiet melder mandag at de oppretter sak og etterforsker om Hurtigruten har brutt loven i forbindelse med smitteutbruddet på hurtigruteskipet Roald Amundsen.

Det vil være sentralt i etterforskningen å avklare om foretaket og/eller ansvarlige personer om bord på fartøyet hadde grunn til å iverksette tiltak for å forhindre videre smitte av covid-19 ved anløp Tromsø havn på fredag, opplyser Troms politidistrikt.

I alt 36 besetningsmedlemmer og fem passasjerer er påvist koronasmitte i forbindelse med de to seilasene med hurtigruteskipet Roald Amundsen siden 17. juli. Fire ansatte er innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge.